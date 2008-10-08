Sağlık çalışanları grip konusunda bilgilendirilmeli

10 soruda grip aşısı



Risk grubundakiler grip aşısı olmalı



EÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, EÜ Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Sağlık Kurumlarında Sağlık Çalışanlarının İnfluenza'dan (Grip) Korunması" konulu toplantı, EÜ Tıp Fakültesi Muhittin Erel amfisinde düzenlendi.Prof. Dr. Büke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip virüsünün son derece bulaşıcı olması nedeniyle her sene toplumun yüzde 5 ile 20'sini etkileyebildiğini anlattı.Kronik kalp, karaciğer, akciğer hastalığı ve diyabeti olan hastalar ile 65 yaş üzerindeki insanların risk grubunda bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Büke, "Grip, özellikle risk grubundaki kişilerde, hastaneye yatmayı gerektiren hatta daha da ötesinde ölüme kadar götürebilen ciddi komplikasyonların gelişimine yol açabiliyor" dedi.Gün boyu hastalarla temas halinde bulunan sağlık personelinin grip virüsüne maruz kalabildiğini ifade eden Prof. Dr. Büke, "Aynı zamanda sağlık personelinin grip olması, başka bir nedenle hastanede yatan hastanın gribe yakalanmasına yol açabiliyor. Bu açıdan sağlık çalışanlarının grip konusunda bilgilendirilmesi ve alınacak önlemleri her sene düzenli olarak eğitim toplantılarıyla öğrenmesi çok önemli" diye konuştu.Hastane ortamında alınacak çeşitli önlemlerle sağlık çalışanları ve hastaları gripten korumanın mümkün olduğunu belirten Büke, "Grip aşısı, alınacak önlemlerin başında geliyor. Aşı, hastalığa karşı yüzde 70 ile 90 oranında koruma sağlıyor ancak, komplikasyon oluşumunu ciddi oranda engelliyor. Gripten korunmada, enfeksiyon kontrol önlemleri de büyük önem taşıyor" dedi.Grip hastalarının bulunduğu odaların günlük olarak çamaşır suyu ile temizlenmesinin hastalıktan korunmada etkili olduğunu anlatan Prof. Dr. Büke, salgın dönemlerinde antiviral ilaç kullanımının sağlık personeline önerildiğini dile getirdi.Prof. Dr. Büke, Türkiye'nin yanı sıra ABD gibi bazı gelişmiş ülkelerde grip hastalığının gereken ilgiyi görmediğini, düzenli toplantılarla konunun önemini vurgulamanın büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.Toplantıda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur "Grip: Ülke ve Dünyada Durum", EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Gökengin ise "Grip Kliniği" konulu sunum gerçekleştirdi.