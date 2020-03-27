Sağlık çalışanları 3 ay boyunca görevlerinden ayrılamayacak

Kamu ve özel sağlık çalışanlarının 3 ay boyunca görevden ayrılma isteklerinin karşılanmayacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "54718026 sayılı COVID-19 Salgını Süresince Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personel Ayrılışları konulu Genelge" yayınlandı.

Genelgede, "Pandemi (küresel salgın) süreci kapsamında kararın alınmasına müteakip 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan/çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta başında, üniversitelerden istifa eden sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı'na alınmayacağını söylemiş; 32 bin sağlık personeli alımı yapılacağını belirtmişti.