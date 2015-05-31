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Sağlık

Sağlık çalışanları 1 Haziran'da iş bırakıyor

2012-2015 yılları arasında 31 bin 767 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

31 Mayıs 2015 10:20

Samsun'da doktor Kamil Furtun'un öldürülmesi dikkatleri yeniden sağlık çalışanlarına yönelik şiddete çevirdi. Sağlık çalışanları 1 Haziran Pazartesi günü artan saldırıları protesto etmek için iş bırakıyor. Rakamlar da sözlü ya da fiziksel şiddetin boyutunu ortaya koyuyor. Son üç yılda 31 bin sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu Beyaz Kod adı verilen sisteme yapılan başvurulara göre şiddete maruz kalanların 18 bini hekim, 13 bini diğer sağlık çalışanları. Başvurulara göre, saldırıların üçte biri fiziksel olarak gerçekleşti.

Sağlık çalışanlarının en çok şiddet gördüğü yıl 2013 olarak belirlendi. 2013 yılında 7 bin 129 sözlü şiddet, 3 bin 552 fiziksel şiddet başvurusu yapılmış. Bu sayılar 2014 ocak ayında fiziksel şiddete uğradığını söyleyen sağlık çalışanlarının sayısı bin 575'e kadar düştü. Ancak ardından yeniden artışa geçti.

2014 yılından 2015 mart'ın kadar 3 bin 94 fiziksel şiddet başvurusu yapıldı. Şiddete ilişkin şikayet başvuruları en çok devlet hastanelerinden geldi. İkinci sırada eğitim ve araştırma hasteneleri var. Üçüncü sırada da 112 servislerinden gelen şikayetler yer alıyor. Şiddet olaylarının en çok görüldüğü yer poliklinikler. 7795 olay, hastane polikliniklerinde meydana geldi. Olayların en çok görüldüğü ikinci adres ise acil servisler. Son 3 yılda acil servislerde 7 bin 208  şiddet olayı yaşandı.

Beyaz kod birimine yapılan başvurularda olay adli makamlara bildiriliyor. Bakanlık ihtiyacı olan personele hukuki yardım da yapıyor .

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