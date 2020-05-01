Sağlık çalışanını "Koronavirüs taşıyabilirsin, başıma bela alamam" diyerek, minibüsten indirdiler!

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı İsmail Aydın, evine gitmek için bindiği minibüsten "Sen hastanede çalışıyorsun, koronavirüs taşıyabilirsin. Başıma bela alamam hemen aşağıya in" denilerek indirildi.



İddiaya göre, sağlık çalışanı İsmail Aydın, evine gitmek için Elvanpazarcık'te minibüse bindi. Bu sırada minibüsün sürücüsü tarafından, "Sen hastanede çalışıyorsun, koronavirüs taşıyabilirsin. Başıma bela alamam hemen aşağıya in" denildi. Duyduğu sözler karşısında şoka uğrayan Aydın, minibüsten aşağı inerek evine taksi ile gitti.

Sendikadan kınama geldi

Hizmet İş Zonguldak İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olayı kınadı. Hizmet İş Sendikası açıklamasında "Dün Elvanpazarcık'ta oturan Hizmet İş Sendikası Atatürk Devlet Hastanesi çalışanı ve temsilcimiz, arkadaşımız İsmail Aydın'a 'yolcular dolmuşa binmeni istemiyor' denilmiştir. Bu haddini bilmez kişileri kınıyoruz. Bizler onlar için canla başla çalışırken bu kendini bilmezleri vicdanları ilebaş başa bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.