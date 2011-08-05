Sağlık çalışanından dayağa afişli tepki

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'Hastanede dayak' sabıkası kabarık olan İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi, sağlık personelini saldırganlardan korumak için çözümü sanatta buldu. Neredeyse her gün bir şiddet vakasıyla karşılaşan hastane, 'darp edilmiş sağlık çalışanı illüstrasyonu' hazırlatarak hastane duvarına astı.Zaman'ın haberine göre, İstanbul'da son üç yılda 100'ün üzerinde doktor ve sağlık personelinin şiddete maruz kaldığı Esenyurt'ta en son Başhekim Yardımcısı Dr. Abdullah Gökçekesgin'in başı hasta yakınları tarafından yarıldı. Güvenlik önlemlerini artıran hastane, şiddeti önlemek için son çare olarak mağdur olan hekimlerin resimlerini kullanmaya karar verdi. İlk aşamada bu teklifi kabul eden doktorlar daha sonra bundan vazgeçti. Fotoğraflarının kullanılmasına karşı çıkan hekimler, gerçek görüntülerin kullanılmasının, şiddet uygulayanlara "Efendim iyi dövememişsiniz. Yarın buyurun, eksik kalan dayağınızı da atın." anlamı taşıdığını savundu.Bunun üzerine sağlık çalışanının imdadına yüzü yara bantlı ve kolu sargılı doktor illüstrasyonları yetişti. Hastane tarafından hazırlatılan "Esenyurt hastanene ve sağlık çalışanına sahip çık." içerikli illüstrasyonlar ilçe meydanları ve hastane duvarlarına asıldı. Afişte beyaz önlüklü hekim kolu sargılı ve yüzü bantlı şekilde görülüyor. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde dayak sebebiyle son üç yılda 9 doktor istifa etti. 13 doktor da tayini çıkmasına rağmen hastaneye uğramadı.'Şiddet gören doktorun resmi hastane koridoruna asılacak' söylentisi üzerine konuyu sanal ortamda tartışan doktorların yorumları ise birbirinden ilginç. Cafer Mutlu adıyla yorum yazan bir hekim, bunun anlamının, "Efendim iyi dövememişsiniz. Yarın buyurun eksik kalan dayağınızı da atın. Biz de fotoğrafını asalım." anlamını taşıdığına dikkat çekerken iç hastalıkları uzmanı olan ve 'Bedrettin Alyamaç' ismiyle yazan doktor "Dayak yiyen doktorun fotoğrafı asılacak ve dayak atan hasta veya hasta sahibi 'ben doktor dövüyorum' diye övünecek." değerlendirmesinde bulundu. Bir başka hekim R.K. ise "Doktoru döven kişi hastaneye her geldiğinde, resme bakıp bakıp, 'İşte ben bunu dövmüştüm." diyecek." yorumu yaptı. Bir sağlık memuru ise "Bence saldırıyı yapan kişi veya kişilerin fotoğrafları ülkedeki tüm hastanelere asılmalı ve teşhir edilmeli." diyerek, konuya başka bir boyut kazandırdı.