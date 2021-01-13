Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Erdöl'den Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusu: Yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek vardı

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yılbaşında kişilere alkol ihtiva eden hediye paketlerini göndermesinin birkaç bakımdan irdelenmesi gereken bir husus olduğunu belirterek, "Birincisi, kanunen suçtur. Çünkü mevcut 4250 sayılı yasada, herhangi bir alkol ürününün hediye, promosyon, eşantiyon veya bedelsiz verilmesini veya satılmasını yasaklıyor. Hele çocuklara satılmasını zaten onun hapis cezası gerektiren bir suç olduğu tanımlanıyor. Dolayısıyla burada açık ve net bir şekilde suç işlenmiştir" dedi.

Erdöl, "alkolün pek çok hastalığa yol açtığı gibi aile içi şiddet, kadına şiddet, hırsızlık, gasp, çocuk istismarı gibi pek çok suçun da ana tetikleyicisi konumunda olduğunu, alkolü özendirmenin bu suçlara teşvik etmek anlamına geldiğini" savundu.

İlgili kanun ne diyor?

"Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değiliklik Yapılması Hakkında Kanun"da yer alan 6487 No'lu yasada, "Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar" ifadesi yer alıyor.