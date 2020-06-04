Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden taciz açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, (SBÜ) çocuk gelişimi okuyan bir öğrencinin, sosyal medyadan kadınları taciz edip ölümle tehdit ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada öğrenciye bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verildiği ancak şikâyetlerin devam etmesi üzerine konunun disiplin kurulunun gündemine alındığı kaydedildi. Ayrıca okulun hukuk müşavirliği tarafından öğrencilere hukuki destek verildiği ve suç duyurusunda bulunan öğrencilerin dosyalarına müdahil olunmak üzere başvuru yapıldığı ifade edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) Üsküdar'da bulunan Hamidiye Külliyesi'nde çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, pek çok kadın öğrenciyi sosyal medya üzerinden kendi hesabı ve açtığı sahte hesaplar aracılığıyla taciz edip, tehdit ettiği iddia edildi. Birçok öğrenci tarafından yapılan şikayetlerden sonra kendisine iftira atıldığını söyleyen öğrenci hesaplarını kapattı.