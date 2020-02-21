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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden 'FETÖ soruşturması' açıklaması

21 Şubat 2020 12:48

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 22 kişinin üniversitede görevine döndüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, "Bu personelden Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindekilerin tamamı açığa alınarak görevden uzaklaştırılmış ve üniversite yönetimi tarafından haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Bazı medya organlarında serbest bırakılan 22 kişinin görevlerine devam ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. (DHA)

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