Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruluyor

Sağlık Bakanlığı, YÖK ile işbirliği içerisinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuracağını açıkladı.



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Prof. Dr. Nihat Tosun, Bilkent ve Etlik'te kurulacak olan dev sağlık kampuslarında 500'er öğrencinin eğitim göreceği Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin de kurulacağını söyledi. Prof. Dr. Tosun, merkezi Bilkent'te bulunacak olan üniversite için YÖK ile görüşüldüğünü, buna ilişkin kanunun ise 2009'da çıkarılacağını bildirdi.



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Prof. Dr. Nihat Tosun, yaptığı açıklamada,Bilkent ve Etlik'te 2800'er yataklı dev sağlık kampuslarının açılacağını söyledi. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin kapanacağını belirten Prof. Dr. Tosun, “Bu sağlık kampuslarında otopark, restoran, alış veriş merkezi gibi yerler bulunacak. Sağlık Bakanlığı da buraya taşınacak. İçinde 8'er tane dal hastanesi olacak” dedi. Ulaşımının ise metroyla sağlanacağını kaydeden Müsteşar Vekili Prof. Dr. Tosun, burası için yeni ulaşım yollarının açılacağını da söyledi.



Prof. Dr. Nihat Tosun, ayrıca merkezi Bilkent'teki kampusta yer alacak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulacağını ifade etti. Her iki kampusta da hizmet verecek olan üniversitede 500'er öğrencinin eğitim göreceğini belirten Prof. Dr. Tosun, “İçinde tıp teknikerliği, eczacılık, diş hekimliği gibi dallar olacak. YÖK ile görüşüldü. Buna ilişkin kanunun 2009'da çıkarılması planlanıyor” dedi.

