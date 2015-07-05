Sağlık Bakanlığı'nın yasakladığı biber hapı yeniden piyasada!

Yaklaşık 5 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından karın ağrısı, ishal, kusma ve bağırsaklarda tahribata yol açtığı gerekçesiyle piyasadan toplattığı "Pepper Time" hapı tekrar piyasaya sürüldü. Meksika'nın kırmızı biber hapı olarak tanıtılan Pepper Time, hiç efor sarfetmeden, tıpkı spor yapmış gibi metabolizmayı hızlandırıp, sadece terleyerek oturduğun yerde zayıflattığı iddia ediliyor.

Hürriyet’ten Erkan Çelebi’nin haberine göre, ürünün tekrar satılmaya başlamasının ardından harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yetkili kuruluşlar tüketicileri yanıttığı gerekçesiyle ürünü pazarlayan şirketlere reklamları dudurma cezası verdi. Ancak, tüm bu yasaklayıcı önlemlerin Meksika'nın acı kırmızı biber hapı "Pepper Time" için caydırıcı olmadı. Öldürücü sonuçlar doğurabilen bu zayıflama hapı, paket fiyatı 55 lira olmak üzere satışına devam ediyor.

Bağırsakta tahribat

Oysa, 2010 Ağustos ayında Sağlık Bakanlığı karın ağrısı, kusma ve ishale gibi sağlık sorunlarına yol açıp, bağırsakları tahrip olan 23 yaşındaki Nilay Dinçer'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine, yapılan inceleme sonrasında Dinçer'in kullandığı "Pepper Time" (kırmızı biber hapı) isimli zayıflama ilacının "sibutramin" etken maddesi içerdiği belirledi. Bunun üzerine, Dinçer'in oturduğu yerden sadece terleyerek zayıflamak için kullandığı "Pepper Time" adlı kırmızı biber hapını piyasadan toplatma kararı aldı. Bakanlık'ın bu kararıyla birlikte Türkiye genelindeki tüm eczanelerde satışı yapılan kırmızı biber hapları, toplatıldı.

Çin'den getiriliyor

Bu uygulama, aradan belli bir süre geçip, konu gündemden düşünceye kadar da sürdü. Konunun unutulmasıyla birlikte, bu hapların Çin'den ithalatı yeniden başladı. İnternette oluşturulan bazı siteler üzerinden aynı sloganlar kullanılarak paket fiyatı, 55 lira karşılığından yeniden satışına başlandı. Ancak bu kez de şikayetler üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Reklam Kurulu devreye girdi. Kurul, geçtiğimiz aylarda söz konusu ürünün tanıtım reklamlarında, tüketicilerin yanıltıldığına karar vererek, ürünü pazarlayan şirketleri cezalandırılma yoluna gitti.

Buna da gerekçe olarak, ürünün tanıtımlarında yer alan "Sadece terleyerek, kilo verdirme" ibarelerinin yanı sıra tüketicileri yanıltıcı bilimsel olmayan sağlık beyanlarının kullanılması gösterildi. Tanıtımlarda dikkat çeken ifadeler şöyleydi: "Göbek, basen, bel gibi bölgesel yağlar ve hareketsiz bölgeler için daha hızlı yağ yakımı. İçeriğine eklenen yeni bileşenlerle artan termojenik etki ile metabolizmayı güçlendirerek, daha hızlı ve daha sağlıklı zayıflama, yemek yeme isteğini daha çok azaltma, tek öğün ile gün boyu enerjik olma, test sonuçlarına göre vücut yağ yakımı oranında da yüzde 11 artış sağlama."