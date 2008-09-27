‘Sağlık Bakanlığı’nın stratejisi yok!’

MHP Meclis Grup Başkan Vekili Oktay Vural, İzmir'de 13 bebeğin ölümünden önce hastane enfeksiyonunun bilindiğini, Sağlık Bakanlığı'nın buna rağmen tedbir almadığını iddia etti.



Partisinin İzmir il başkanlığında konu hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Vural, Sayıştay Başkanlığı tarafından 2007 yılında hazırlanan 'Hastane Enfeksiyonlarıyla Mücadele' konulu performans denetim raporuna göre, Bakanlığın stratejik amaç, ilke ve hedefi bulunmadığının belgelendiğini ve kendilerine iletildiğini söyledi.



Bu bilgileri tamamen resmî kaynaklara dayanarak gündeme getirdiğini ifade eden Vural, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 19 hastanenin yerinde, 30 hastanenin ise anket usulü denetlendiği ve hepsinin yetersiz bulunduğunu kaydetti.



Türkiye'nin hastane enfeksiyonları konusunda hiçbir hazırlığı bulunmadığını öne süren Oktay Vural, "Maalesef Türkiye, toplu bebek ölümlerinin yaşandığı bir dönem geçirmiştir. Son olarak İzmir'de 13 bebeğimizi kaybettik. Ondan önce de Ankara'daki Dr. Zekeriya Tahir Burak Hastanesi'nde 47 bebek kaybedilmişti. Bütün bunlar olup biterken Bakanlık, bu konulardaki aczini saklamak ve açıkçası yönetim hatasını gizlemek için ölümlere yol kazası diyebilmektedir." şeklinde konuştu.



Sözkonusu performans denetim raporunun, gerçekleri bir yıl önce ortaya koyduğuna dikkat çeken Vural şunları söyledi: "Bu hastanelerin denetimini kim yapacak ? Sağlık Bakanlığı, fakat denetleyecek bir yapı oluşturmuyor. Sonra Sayın Bakan, gelip İzmir'deki bebek ölümlerini bir yol kazası olarak ifade edecek kadar gafletini saklamaktadır. Bu rapor ortadayken Sayın Bakan'ın bu konuları yol kazası olarak göstermesi, devekuşu gibi kafasını kuma gömmektir."

