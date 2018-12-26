Sağlık Bakanlığı'nın logosu değişti

Sağlık Bakanlığı'nın logosunun değiştiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı logosu gibi 16 yıldızın yer aldığı logoda kırmızı beyaz renkleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlıkların Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması ile değişen idari yapı gereği yeni bir kurumsal kimlik çalışması yapıldığı" kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"81 il müdürlüğüne gönderilen kurumsal kimlik çalışmasına dair yazı ile Sağlık Bakanlığının yeni logosunun kullanımına başlandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bakanlıkların Cumhurbaşkanlığına bağlanması ile değişen idari yapı gereği yeni bir kurumsal kimlik çalışması yapıldı.

"Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan yeni logoda, bir asa etrafına sarılı kanatlı iki yılanın temsil ettiği tıp sembolünü, tarihteki büyük Türk imparatorluklarını simgeleyen 16 yıldız çerçeveliyor.

"Yeni logonun kullanımına yönelik illere gönderilen genelgeye göre, var olan görsel basılı materyallerdeki eski logolar değiştirilmeyecek. Hazırlanacak her türlü yeni görsel basılı ve dijital tasarımlarda ise kılavuzda belirtilen standartlar çerçevesinde yeni logo kullanılacak."