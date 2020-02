Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul Tabip Odası'na açtığı dava

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)-SAĞLIK Bakanlığı\'nın, İstanbul Tabip Odası\'nın 2016 dönemindeki yönetim kurulu ve onur kurulunun görevden alınması ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle açtığı davada, mahkeme karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sağlık Bakanlığı\'nın İstanbul Tabip Odası eski Başkanı Selçuk Erez\'in, 4 Eylül 2016\'da yaptığı konuşmada \"örgüt propagandası\" yaptığı gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu\'nun görevden alınması talebiyle açtığı dava karara bağlandı.

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, davacı Sağlık Bakanlığı avukatı Mehmet Emin Saylan ile davalı İstanbul Tabip Odası avukatı Oya Meriç Eyüpoğlu katıldı. Hakim, İstanbul Tabip Odası\'ndan yönetim kuruluna ilişkin yazının mahkemeye ulaştığını belirtti. Yazıda 2016\'daki yönetim kurulunun şu an da görev yapmadığı ve değiştiği kaydedildi.

Davacı Sağlık Bakanlığı avukatı Saylan, davanın kabul edilmesini talep etti. İstanbul Tabip Odası avukatı Eyüpoğlu ise \"Öncelikle dava açılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yönetim kurulu ve onur kurulunun, açıklama nedeniyle sessiz kalması ve yapmadığı bir işten dolayı sorumlu tutulması düşünülemez. Açıklamayı yapan Selçuk Erez hakkında açılan ceza davasında beraat etmiştir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Tabiplerin böyle bir konuda açıklama yapmaması da, sessiz kalması da düşünülemez. Toplumsal barışın sağlanması, hekimliğin abc\'sidir. Bu kapsamda yapılan açıklamalar nedeniyle sorumluluk doğmaması gerekir. Ayrıca davanın esastan reddini talep ediyoruz. \'Yönetim kurulunun değişmesi gerekçe gösterilerek karar verilmesine yer olmadığına\' şeklinde karar verilmemesini istiyoruz. Zira emsal nitelikte başka tabip odalarına, eczacı odalarına, diş odalarına açılan davalar vardır. Sizin vereceğiniz karar onlara da emsal olacaktır\" dedi. Mahkeme, gerekçesini daha sonra açıklayacağını belirterek açılan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

\"HEKİMLER VE HEKİM ÖRGÜTLERİ HER ZAMAN BARIŞI SAVUNURLAR\"

Duruşma sonrasında adliye koridorunda basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, \"Bu dava, o dönemin İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez\'in barış yanlısı söylemleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açılmıştı. Davanın reddine karar verildi. Hekimler ve hekim örgütleri her zaman barışı savunurlar. Biz ondan önce savunduk, ondan sonra da savunduk. Bundan sonra da barışı savunmaya devam edeceğiz\" dedi.

(FOTOĞRAF)