Sağlık Bakanlığı'ndan  'Adana'daki ölümlerle' ilgili açıklama

ANKARA (DHA) - Sağlık Bakanlığı, Medyada yer alan \'Adana\'daki gaz paniğinde sevk edilen iki hasta hayatını kaybetti\' haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, \"Rahmetli olan bu iki hasta da, olay günü ameliyat edilmekte olan 6 hastadan biri değildir. Gaz problemi esas itibarıyla ameliyathanede yaşanmış olup, olayın adli ve idari yönden soruşturulması halen devam etmektedir. Gaz kaçağı şüphesinin yaşandığı esnada ameliyatta olan 6 hastamızın durumu ise çok şükür iyidir\" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ayzılı açıklama şu şekilde: \"Abdullah Ömer Jabar (66) adlı hasta Pankreas kanseri nedeniyle 02/08/2017 tarihinde yatırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Genel Cerrahi yoğun bakımda terminal dönemde takipte iken, gaz kaçağı şüphesi üzerine tedbir amaçlı olarak Seyhan Uygulama Merkezi Genel Cerrahi yoğun bakıma sevk edilmiş olup, tedavi görmekte olduğu hastalığa bağlı olarak burada vefat etmiştir. Zamir Karabıyık (82) adlı hasta ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Basamak Dahiliye yoğun bakımda sepsis ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle takipte iken, yine tedbir amaçlı olarak Adana Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada tedavisi devam ederken sepsis ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. Hastamız olan iki merhuma da Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rahmetli olan bu iki hasta da, olay günü ameliyat edilmekte olan 6 hastadan biri değildir. Gaz problemi esas itibarıyla ameliyathanede yaşanmış olup, olayın adli ve idari yönden soruşturulması halen devam etmektedir. Gaz kaçağı şüphesinin yaşandığı esnada ameliyatta olan 6 hastamızın durumu ise çok şükür iyidir.\"