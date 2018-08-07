Sağlık Bakanlığı'ndan yanlış 'gebelik' kaydına inceleme

Sağlık Bakanlığı, ressam Karolin Fişekçi hakkında, hamile olmadığı halde hamile kaydı giren özel hastane hakkında inceleme başlattı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında "Hamileymişim" başlığıyla yer alan haber üzerine Ulusal Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi'nde inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemede, haberde adı geçen şahsın İstanbul'da özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde muayene olduğunun, muayene sırasında yanlışlıkla gebelik kaydı yapıldığının anlaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sisteme girilen tanılar, hastanelerden Ulusal Sağlık Sistemi'ne aktarılmakta oradan da Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) aracılığıyla aile hekimlerine yansımaktadır. Aile hekimliği uygulaması kapsamında özellikli gruplar arasında yer alan gebe, bebek ve çocuk izlemlerinin ilgili protokoller doğrultusunda kayıtlı olduğu aile hekimleri tarafından takibi önem arz etmektedir. Bu sebeple şahıs, ilgili aile hekimi tarafından aranarak bilgilendirilmiştir.

Şahsın, yapılan gebelik bildiriminin yanlış olduğunu beyan etmesi üzerine, İstanbul ilinde gebelerin özel hastane kayıtlarını kontrol altına almak amaçlı kullanılan 'GEBLİZ' yazılım sistemi üzerinden sehven yapılan kaydın silinmesi talep edilmiş ve 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi'nde yer alan ilgili gebelik kaydı silinmiştir. Yapılan yanlışlıkla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Büyükçekmece’de gittiği bir özel hastanenin yanlış veri girmesi sonrasında 33 haftalık hamile görülen ressam Karolin Fişekçi yaşananlara şu sözlerle anlatmıştı:

“Devlete daha doğrusu Sağlık Bakanlığı’na göre 33 haftalık hamileymişim! Büyükçekmece’de bir hastaneye gitmiştim, orada yanlış bir veri girmişler ve iki haftadır 45 kiloluk ben ve Sağlık Ocağı karnım burnumda hamile olmadığımı anlatıyoruz.

Bugün kan istediler inandırmak için… Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ocağı’nın sıkıştırıyormuş neden bu hamile kadının kontrollerini yapmadın diye… Kaç haftadır uğraşıyoruz. İşin kritik kısmı, birkaç hafta sonra devlete göre doğurursam ‘nerede bebek?’ diye soruşturma açılırmış… Bebek cinayetinden. Hale bak!”