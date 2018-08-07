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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan yanlış 'gebelik' kaydına inceleme

İstanbul'da özel bir hastanenin ressam Karolin Fişekçi hakkında yanlışlıkla hamilelik kaydı girdiği ortaya çıkmıştı

07 Ağustos 2018 23:18

Sağlık Bakanlığı, ressam Karolin Fişekçi hakkında, hamile olmadığı halde hamile kaydı giren özel hastane hakkında inceleme başlattı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında  "Hamileymişim" başlığıyla yer alan haber üzerine Ulusal Sağlık Bilgi Yönetim  Sistemi'nde inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemede, haberde adı geçen şahsın İstanbul'da özel bir hastanede  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde muayene olduğunun, muayene sırasında  yanlışlıkla gebelik kaydı yapıldığının anlaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, şunlar  kaydedildi:

"Sisteme girilen tanılar, hastanelerden Ulusal Sağlık Sistemi'ne  aktarılmakta oradan da Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) aracılığıyla aile  hekimlerine yansımaktadır. Aile hekimliği uygulaması kapsamında özellikli gruplar  arasında yer alan gebe, bebek ve çocuk izlemlerinin ilgili protokoller  doğrultusunda kayıtlı olduğu aile hekimleri tarafından takibi önem arz  etmektedir. Bu sebeple şahıs, ilgili aile hekimi tarafından aranarak  bilgilendirilmiştir.

Şahsın, yapılan gebelik bildiriminin yanlış olduğunu beyan etmesi  üzerine, İstanbul ilinde gebelerin özel hastane kayıtlarını kontrol altına almak  amaçlı kullanılan 'GEBLİZ' yazılım sistemi üzerinden sehven yapılan kaydın  silinmesi talep edilmiş ve 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı  Ulusal Sağlık Sistemi'nde yer alan ilgili gebelik kaydı silinmiştir. Yapılan  yanlışlıkla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Büyükçekmece’de gittiği bir özel hastanenin yanlış veri girmesi sonrasında 33 haftalık hamile görülen ressam Karolin Fişekçi yaşananlara şu sözlerle anlatmıştı:

“Devlete daha doğrusu Sağlık Bakanlığı’na göre 33 haftalık hamileymişim! Büyükçekmece’de bir hastaneye gitmiştim, orada yanlış bir veri girmişler ve iki haftadır 45 kiloluk ben ve Sağlık Ocağı karnım burnumda hamile olmadığımı anlatıyoruz.

Bugün kan istediler inandırmak için… Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ocağı’nın sıkıştırıyormuş neden bu hamile kadının kontrollerini yapmadın diye… Kaç haftadır uğraşıyoruz. İşin kritik kısmı, birkaç hafta sonra devlete göre doğurursam ‘nerede bebek?’ diye soruşturma açılırmış… Bebek cinayetinden. Hale bak!”

 

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