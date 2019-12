Sağlık Bakanlığı’ndan ücretsiz kanser taraması

Jade Goody kimdir?

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkan Yardımcısı Dr. Nejat Özgül, yaptığı açıklamada, HPV virüsünün yol açtığı, dünyada her yıl 100 binden fazla kadının yaşamını yitirmesine neden olan rahim ağzı kanserine karşı aşı ve tarama testleriyle önlem alınabileceğini bildirdi.Kadınların 35 yaşından itibaren pap-smear testi yaptırması halinde hastalığa yakalanma riskinin büyük ölçüde ortadan kalktığına işaret eden Özgül, şunları söyledi:"Rahim ağzı kanseri, ülkemizde kadınlardaki kanser türleri arasında 10. sırada yer alıyor. Türkiye'de hastalığın görülme sıklığı 100 binde 53. Ama bu oran, diğer ülkelerden daha az tedbir almamızı gerektirmiyor. Çünkü hiç pap-smear yaptırmamış bir kadında yaşam boyu bu kansere yakalanma riski 100'de 1'dir. Tarama testleri ihmal edilmezse rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Pap-smear testiyle lezyonların 2-3 yıl öncesinden fark edilmesiyle hastalık ucuz ve basit yöntemlerle tedavi edilebilir."KETEM'lerde pop-smearın meme ve kolorektal kanseri taramaları ile birlikte ücretsiz yapıldığını bildiren Özgül, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı bu tarama programıyla 35 yaşına gelen her kadının en az bir kez smear aldırmasının hedeflendiğini söyledi.Bu testlerin 5 yılda bir tekrarlanması gerektiğini ifade eden Özgül, riskli kişilerde ise testlerin daha sık aralıklarla yapılmasının yararlı olacağını belirtti.Rahim ağzı kanserine karşı korunma yollarından birinin de aşı olduğunu anlatan Özgül, 145 çeşit HPV virüsünden 30 kadarının hastalık yaptığını, aşının en fazla kanser yapan HPV 16 ve HPV 18 virüslerine karşı yüzde 70-80 koruma sağladığını bildirdi.Özgül, aşının cinsel ilişkiye başlama yaşından önce yaptırılmasının korumayı artıracağını belirtti.Her ilde bir KETEM bulunduğunu, bu merkezlerin sayısının büyük şehirlerde artılacağını kaydeden Özgül, "Merkez sayısının 2015'e kadar 280'e çıkarılması hedefleniyor. Her yıl 15-20 yeni merkezi hizmete sokmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.Sıra dışı tavırlarıyla İngiltere'de yayınlanan "Biri Bizi Gözetliyor" programında ön plana çıkan Goody, medyanın "Jade evden atılsın" kampanyası başlatmasına neden olmuştu.Yarışmadan dördüncü olarak ayrılan genç kadın, rahim ağzı kanserine yakaladığını ve günlerinin sayılı olduğunu öğrendikten sonra son günlerini yine kameralar önünde geçirmek isteğini açıklamış ve tepkilere neden olmuştu.