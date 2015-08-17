Sağlık Bakanlığı'ndan tehlikeli kozmetik listesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılı ikinci çeyrek kozmetik ve tıbbi cihaz denetimlerinde, 877 üründen 211'i uygunsuz, 30'u güvensiz tespit edildi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler arasında bebek şampuanı, pudra, maske, saç serumu da yer alıyor.

Cumhuriyet Gazetesi’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan aldığı bilgiye göre, kurum tarafından yürütülen kozmetik ve tıbbi cihazların, 2015 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen denetimlerinde; çeşitli firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürün olduğu tespit edilen ürünlere idari yaptırımlar uygulandı. Buna göre, 2015 yılının ikinci çeyreğinde; 877 adet ürün denetlendi. Bu ürünlerden 211'İ uygunsuz, 30'u ise güvensiz ürün olarak tespit edildi. Gerçekleştirilen denetim faaliyetleri sonucunda 846 bin 935 lira ceza uygulandı.

2015 yılı ikinci 3 aylık dönem güvensiz kozmetik ürünler listesi şöyle:

Jaleriz Organic Bebek Şampuanı: Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme, imha ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Ela Talk Pudrası Pişik ve Banyo Pudrası 75g.: Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme, imha ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Wee Baby Bebek Pudrası (İmal ve Son Kullanma Tarihi: 25.08.2014/Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır): Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme, imha ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Naturel Kil Maskesi: Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme, imha ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Lüx Kelebek Doğal Kil Maskesi: Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme, imha ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Lüx Kelebek Peeling Maske: Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme, imha ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Lüx Kelebek Rose Water (Gül Suyu): Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme, imha ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Rephair Saç Serumu: Analiz sonucuna göre güvensizlik tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Rephair Saç Losyonu: Analiz sonucuna göre güvensizlik tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Rephair Şampuan: Analiz sonucuna göre güvensizlik tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme ve idari para cezası) uygulanmıştır.

Global Keratin Hair Taming System With Juvexin Chocolate Light Wave 1000 ml: Analiz sonucunda Kozmetik Mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari yaptırım (geri çekme, imha ve idari para cezası) uygulanmıştır.