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Yaşam

Sağlık Bakanlığı'ndan sıkı denetim

Sağlık Bakanlığı yayınladığı yeni genelgeyle birlikte okulları öğrenci sağlığının korunması konusunda büyüteç altına aldı.

13 Eylül 2008 03:00

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, okullar ve benzeri yerlerde öğrenci sağlığının korunması amacıyla bir genelge yayımladı.

81 il valiliğine gönderilen 'Okul Sağlığı Hizmetleri Hakkındaki Genelge'de, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda okul sağlığının korunmasının Bakanlık bütçeleriyle belirli sınırlar içinde doğrudan ifa edeceği görevler arasında sayıldığı, bütün okulların bina ve sağlık şartları, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunmaları açısından Bakanlığın murakabesi altında olduğunun belirtildiği vurgulanıyor.

Okulların denetimi için il ve ilçelerde komisyon kurulacak ve belirlenen şartlar kapsamında her okul değerlendirilmeye alınacak.

Genelgede, konu hakkında il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi istenildi.

Okullar ve benzeri yerlerde öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması için valiliklerin sorumluluğunda, il ve ilçelerde ilgili vali yardımcısı veya kaymakam başkanlığında Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü temsilcilerinden bir komisyon oluşturularak, okullar ve benzeri yerlerin tek tek bu komisyonca değerlendirilmesi istendi.

Genelgede; resmi ve özel bütün okullar, dershaneler, kurslar, eğitim merkezleri ve benzeri yerlerin çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhası, fert ve toplum sağlığı ile genel sağlığın korunması bakımından gerekli sağlık şartlarına uygun olması için valilikçe gerekli her türlü tedbir alınması istenildi.

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