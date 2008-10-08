Sağlık Bakanlığı'ndan sevindirici haber

Sağlık Bakanlığı ameliyathane personelini sevindirecek uygulamayı başlattı. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ameliyathane içerisinde bulunan ve sadece ameliyathaneye hizmet veren sterilizasyon ünitesinde görev yapan personelin riskli birim katsayısından faydalanması gerektiğini bildirdi. Böylelikle ameliyathane içerisinde bulunan sterilizasyon ünitesinde görev yapan personel yaklaşık olarak aylık ortalama 200 YTL daha fazla döner sermaye ücreti alacak.



Türk Sağlık-Sen’in başvurusu üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yeni düzenlemesi ile ameliyathane içerisinde bulunan ve sadece ameliyathaneye hizmet veren sterilizasyon ünitesinde görev yapan personel riskli birim katsayısından faydalanacak. Böylelikle ameliyathane içerisinde bulunan sterilizasyon ünitesinde görev yapan personel yaklaşık olarak aylık 200 YTL daha fazla döner sermaye ücreti alacak.



Bakanlığın bu düzenlemesiyle ayrıca, ameliyathanedeki sterilizasyon ünitesinde çalışan ve riskli birim katsayısından faydalanamayan personellere de geriye dönük olarak haklarını alma imkanı da doğdu. Bu personel kurumlarına Türk Sağlık-Sen’in hazırladığı dilekçe örneği ile başvurarak 12 Mayıs 2006 tarihinden başlamak üzere riskli birim katsayısı üzerinden hesaplanmış ek ödemelerini isteyebilecek. Kurumun bu talebi reddetmesi üzerine Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi bu durumdaki personele hukuki yardımda bulunarak dava açmalarını sağlayacak.



Daha önce yargıya taşınmıştı



Riskli birimler konusundaki sorunları çözmek için Bakanlık nezdinde daha önce de girişimde bulunan Türk Sağlık-Sen, netice alamayınca konuyu yargıya taşımıştı. Konuyla ilgili genel dava devam ederken, Sivas Devlet Hastanesi çalışanları için açılan davada ise, mahkeme sendika lehine karar vermiş böylelikle acil serviste fiilen çalışan ve nöbet tutan laboratuar ve röntgen teknisyenleri bu hizmetleri süresince riskli birim katsayısından faydalanmıştı. Bu karar üzerine tekrar Bakanlığa başvuran Türk Sağlık-Sen, hukuki süreci başlatmak için bakanlığa bu personelin riskli birim katsayısından faydalandırılıp faydalandırılmayacağını sordu. Bakanlıktan gelen cevaba göre konuyu yargıya taşıyacak olan sendikanın başvurusu olumlu sonuçlandı ve Bakanlık ameliyathane personelini sevindirecek kararı vermiş oldu.



(ANKA)

