Sağlık Bakanlığı'ndan sahte 'viagra' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, cinsel gücü artırdığı veya zayıflattığı iddia edilen çok sayıda ilaç ele geçirdi. Bakanlık, mucizevi etkisi olduğu ileri sürülen bu ürünlere ilgi gösterilmemesini istedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Saim Kerman Anadolu Ajansı'na konuştu.

Eczane dışında başta internet ve televizyon üzerinden satılan ilaçların sağlığı ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekti.

Saim Kerman, o ilaçları da açıkladı; bu ürünlerle karşılaşıldığında Sağlık Bakanlığı'na ihbarda bulunulmasını istedi.

Kerman, kaçak ve sahte 1 milyon 576 bin 101 cinsel içerikli, 200 bin 903 zayıflama, 96 bin 588 tıbbi ürünle ilgili işlem yapıldığını belirtti.

Mucizevi etkisi olduğu ileri sürülen bu ürünlere ilgi gösterilmemesini isteyen Kerman, "Hayatı riske atabilecek bu tür ürünlerden uzak durulmalı, fırsatçılara imkan verilmemelidir" dedi.