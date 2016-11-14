Sağlık Bakanlığı'ndan reçetesiz satılan 17.3 milyar liralık ilaca af

Reçetesiz ilaçlara stok affından sonra denetim geliyor. Stok affı kapsamında 2 buçuk ayda 49 milyon kutu reçetesiz ilaç satışı bildirildi. Antibiyotik, antidepresan ve solunum sistemi ilaçlarına denetim başlıyor. Af olmasaydı, bu ilaçlar için 17.3 milyar lira ceza ödenmesi gerekecekti.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, antibiyotikler başta olmak üzere reçetesiz ilaç satışlarını durdurmak için harekete geçti. Hekimlere uyarı mektupları gönderilmesi ve reçetesiz satışların önlenmesinin ardından yeni adımlar atılacak. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, stok affı çerçevesinde 2 buçuk ayda 3 bin 760 eczaneden 49 milyon kutu reçetesiz ilaç satışı bildirildiğini söyledi. 19 Ağustos’ta Meclis’ten geçen yasanın eczacılara stok affı için üç aylık süre verdiğini hatırlatan Gürsöz, uygulamayla reçetesiz satılan ilaçlara kesilen kutu başına 354 TL cezanın affedileceğini söyledi. Gürsöz "Maliye Bakanlığı, bu ilaçların yüzde 8 vergilerinin yarısını alacak. 2 buçuk ayda 3 bin 760 eczaneden 49 milyon kutu reçetesiz ilaç satışı yapıldığı bildirildi. Önce denetim başlatırsak hiçbir eczane bu borcun altından kalkamaz. Önce af getirdik” diye konuştu.

3 ilaç grubuna sıkı denetim

Kendilerinin de eşzamanlı olarak İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtlarıyla barışacaklarını belirten Gürsöz “Eczaneler, stoklarındaki ilaçların tamamını İlaç Takip Sistemi’ne (İTS) bildirecek. Bundan sonra denetimlerde önceliği antibiyotik, antidepresan/antipsikotikler ile solunum sistemi ilaçlarına vereceğiz. Bu ürün grupları başta olmak üzere yaptığımız denetimlerde reçetesiz satıldıklarını gördüğümüz zaman mevzuattan gelen hakkımızı kullanacağız” dedi.

17.3 milyarlık liralık cezayı ödemekten kurtuldular

İlaçlarda İTS bildirimi yapmamanın cezası 354 TL. Stok affı uygulaması başladığından bu yana geçen 2.5 ayda 3 bin 760 eczaneden 49 milyon kutu ilacın bildirimi yapıldı. Af olmasaydı, bu ilaçlar için 17.3 milyar Tl ceza ödenmesi gerekecekti.