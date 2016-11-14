T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan reçetesiz satılan 17.3 milyar liralık ilaca af

Antibiyotik, antidepresan ve solunum sistemi ilaçlarına denetim başlıyor

14 Kasım 2016 16:51

Reçetesiz ilaçlara stok affından sonra denetim geliyor. Stok affı kapsamında 2 buçuk ayda 49 milyon kutu reçetesiz ilaç satışı bildirildi. Antibiyotik, antidepresan ve solunum sistemi ilaçlarına denetim başlıyor. Af olmasaydı, bu ilaçlar için 17.3 milyar lira ceza ödenmesi gerekecekti.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, antibiyotikler başta olmak üzere reçetesiz ilaç satışlarını durdurmak için harekete geçti. Hekimlere uyarı mektupları gönderilmesi ve reçetesiz satışların önlenmesinin ardından yeni adımlar atılacak. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, stok affı çerçevesinde 2 buçuk ayda 3 bin 760 eczaneden 49 milyon kutu reçetesiz ilaç satışı bildirildiğini söyledi. 19 Ağustos’ta Meclis’ten geçen yasanın eczacılara stok affı için üç aylık süre verdiğini hatırlatan Gürsöz, uygulamayla reçetesiz satılan ilaçlara kesilen kutu başına 354 TL cezanın affedileceğini söyledi. Gürsöz "Maliye Bakanlığı, bu ilaçların yüzde 8 vergilerinin yarısını alacak. 2 buçuk ayda 3 bin 760 eczaneden 49 milyon kutu reçetesiz ilaç satışı yapıldığı bildirildi. Önce denetim başlatırsak hiçbir eczane bu borcun altından kalkamaz. Önce af getirdik” diye konuştu.

3 ilaç grubuna sıkı denetim

Kendilerinin de eşzamanlı olarak İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtlarıyla barışacaklarını belirten Gürsöz “Eczaneler, stoklarındaki ilaçların tamamını İlaç Takip Sistemi’ne (İTS) bildirecek. Bundan sonra denetimlerde önceliği antibiyotik, antidepresan/antipsikotikler ile solunum sistemi ilaçlarına vereceğiz. Bu ürün grupları başta olmak üzere yaptığımız denetimlerde reçetesiz satıldıklarını gördüğümüz zaman mevzuattan gelen hakkımızı kullanacağız” dedi.

17.3 milyarlık liralık cezayı ödemekten kurtuldular

İlaçlarda İTS bildirimi yapmamanın cezası 354 TL. Stok affı uygulaması başladığından bu yana geçen 2.5 ayda 3 bin 760 eczaneden 49 milyon kutu ilacın bildirimi yapıldı. Af olmasaydı, bu ilaçlar için 17.3 milyar Tl ceza ödenmesi gerekecekti.

 

ETİKETLER

reçeteilaçstok affıantibiyotikantidepresansolunum sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24