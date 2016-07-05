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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan sonrası örnek kahvaltı

Bakanlığın bayram sabahı kahvaltısında bir dilim kepek ekmeği, zeytin, peynir, salatalık, domates, yeşillik ve haşlanmış yumurta bulunuyor

05 Temmuz 2016 14:59

Sağlık Bakanlığı, bir aylık oruç sonrası, ‘örnek bayram kahvaltısı’nı açıkladı. Bayramda şeker ikramı bol olacağından kahvaltıda bal ve reçelden kaçınılması önerildi. Bakanlığın bayram sabahı kahvaltısında bir dilim kepek ekmeği, zeytin, peynir, salatalık, domates, yeşillik ve haşlanmış yumurta bulunuyor.

Oruç sonrası sağlıklı beslenme önerilerini, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Diyetisyeni Fatma Akyul açıkladı. Akyul, ramazan boyunca iki öğün tüketilmesi nedeniyle beslenme düzeninde bazı değişiklikler olduğunu belirterek, bayramda ikram edilen şeker, çikolata ve hamur işi gibi gıdaların kan şekerini hızla yükseltmesinin bazı sindirim problemlerini ortaya çıkarabileceğini söyledi. Bu nedenle bayram sabahı hafif bir kahvaltıyla güne başlanmasını öneren Aykul, kahvaltıda, kızartma, hamurişi gibi yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Akyul, gün içerisinde ara öğünlerde de taze meyve, az şekerli limonata ve kompostoların tercih edilebileceğini dile getirerek, yemekleri iyi çiğnemenin öneminin altını çizdi. Akyul, mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için şunlara dikkat çekti: "Sindirim sisteminin düzenli çalışması için lif içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kurubaklagiller tüketilmelidir. Lif içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin de hızla yükselmesini engeller. Vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için günde en az 2-2.5 litre su içilmeli.’

Diyetisyen Fatma Akyul, örnek bayram sabahı kahvaltısı tabağını şöyle açıkladı: “Sağlıklı kahvaltı tabağında 5 temel besin grubumuz var. Et grubu olarak yumurta ve bademi verdik. Süt grubu olarak, peynir ya da yoğurt tercih edilebilir. Miktarın ve tercihin kişilere göre değişimi de mümkün. Özetle bayram sabahı kahvaltısı için bir dilim kepek ekmeği, zeytin, peynir, salatalık, domates, yeşillik ve haşlanmış yumurta yeterli.”

 

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