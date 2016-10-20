Sağlık Bakanlığı'ndan radyoaktif yayılma açıklaması: Çocuktan başkasına yayılmadı

Sakarya'da bir çocuğun inşaatta bulduğu radyoaktif bir parça ile oynadıktan sonra zehirlendiği ve vücudunda yaralar oluştuğu iddiası ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Şencan, "Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan aldığımız bilgiye göre, 'iridyum 192' denilen bir kaynak, bu kaynak baraj inşaatında özellikle metalleri, kaynakları ölçümlemek için kullanılan bir aletin radyoaktivite kaynağı olarak bilinen bir şeydir. Bu kaynağın çocuktan başkasına yayılması söz konusu değildir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Uzmanı Murat Avşar, toplumu tehdit eden bir durumun mümkün olmadığını ifade ederek, "Korkulacak herhangi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Şencan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, radyoaktif madde olduğu iddia edilen evin bulunduğu bölgede tedbir alındığını anımsattı.

"Radyoaktif maddeye temas eden Eyüp B. adlı çocuğun izole edilmesinin, yakınındaki kişilerin uzaklaştırılmasının ve ona göre tedbir alınmasının normal bir süreç olduğunu" ifade eden Şencan, radyoaktivite kaynağının ne olduğu konusundaki araştırmaların da netleştiğini bildirdi. Şencan, şu bilgileri verdi:



"Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan aldığımız bilgiye göre, 'iridyum 192' denilen bir kaynak, bu kaynak baraj inşaatında özellikle metalleri, kaynakları ölçümlemek için kullanılan bir aletin radyoaktivite kaynağı olarak bilinen bir şeydir. Bu kaynağın çocuktan başkasına yayılması söz konusu değildir.

Çocukta ortaya çıkan 2. derecede yanık ise akut etkisidir. Uzun süreli etkisi için de çocuk ve ailesi takip edilecektir. Hem akut dönemde ortaya çıkabilecek durumlar için kan tetkikleri yapıldı hem de uzun dönem riskleri için takip edilmek üzere kan örnekleri alınmıştır. Bundan dolayı hastanede devam eden herhangi bir tedbire gerek yok, kaynak uzaklaştırıldığı için o alanda ek bir tedbire gerek yok."



Radyasyon kaynağının ortaya saçılmasıyla ilgili olan kısımın TAEK'in görev alanında olduğuna işaret eden Şencan, bu konudaki gerekli takip ve soruşturmanın TAEK tarafından yürütüleceğini bildirdi.



"Toplumu tehdit eden bir durum söz konusu değil"



Sağlık Bakanlığı Uzmanı Murat Avşar da Eyüp B'nin direkt olarak misket şeklindeki radyoaktif maddeye dokunduğu için etkiye maruz kaldığını söyledi.

Bölge halkının korkmalarını gerektirecek bir durum olmadığını bildiren Avşar, şunları kaydetti:

"İridyum 192' radyoaktif katı kaynak olarak tespit edilmiştir. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde güven altına alınmıştır. Etrafa yayılan bir radyasyon tehlikesi yoktur, mümkün değildir. Sadece kaynağa o anda temas edenler etkilenmiştir. Toplumu tehdit eden veya etkilenmesi gibi bir durum mümkün değildir. Korkulacak herhangi bir durum söz konusu değildir."