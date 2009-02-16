Sağlık Bakanlığı’ndan patlak balon uyarısı

Sağlık Bakanlığı, çarşı/pazar, cadde ve sokaklarda rastgele satılan balonların ambalajında; 'Dikkat şişirilmemiş veya patlak balonlar, özellikle bebekler ve çocuklarda tıkanma veya boğulma tehlikesine sebep olabilir. Balonları yetişkinler şişirmeli ve 8 yaşından küçük çocukların balonla oynamaları izlenmelidir. Patlak balonlar hemen atılmalıdır' uyarılarının olması gerektiğini bildirdi.



Sabah’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde vatandaşların muhtelif sorularına cevap veriliyor. 'Sıkça sorulan sorular' başlığı altındaki bölümde, vatandaşların oyuncaklara ilişkin soruları cevaplandırılıyor. Bir kişinin, 'Oyuncak balonlarda uyarı bulunması zorunlu mudur?' yönündeki soruyu cevaplayan Sağlık Bakanlığı, balonların ambalajlarında uyarıcı yazıların bulunmasının zorunlu olduğunu kaydetti. 'Oyuncakların analizlerini nerede yaptırabilirim?' sorunu da cevaplandıran Bakanlık, yurt içinde ya da yurt dışındaki herhangi bir uygunluk değerlendirme kuruluşunda yaptırılabileceğini duyurdu.



Plastik takılar ve güneş gözlüklerinin oyuncak olmadığını belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Oyuncakla oynayan çocuklar kadar oyunu denetleyen yetişkinleri de korumak ve yönetmeliğin diğer maddeleri yanında güvenli kullanım için oyuncağın kendine ait etiket bilgileri ve özel oyuncaklar için güvenlik prensipleri ve denetim yöntemlerini belirlemek gerekir. Çocuğun kendisinin kullanacağı plastik takılar ve güneş gözlükleri oyuncak değildir. Ayrıca güneş gözlükleri çocukların kullanması için satılıyorsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmış Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındadır" açıklamasında bulundu.

