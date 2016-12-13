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Yaşam

Sağlık Bakanlığı'ndan kulağı kopan bebek için hastaneye suç duyurusu

"Avukat Didem Koparan, bebeğin sevk edildiği özel hastanenin, ’anne sütü sağımı’ adı altında 2 bin 454 lira fatura çıkardığını söyledi"

13 Aralık 2016 17:39

İzmir’in Menderes ilçesinde oturan çiftçi Kerem Sarıoğlu’nun birlikte yaşadığı İngiliz uyruklu turizmci Hannah Louise Jackson, geçen 7 Ekim’de Aydın’ın Kuşadasıİlçesi’ndeki özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Solunum problemi nedeniyle İzmir’deki özel bir hastaneye sevk edilen ’Timur’ adlı bebeğin, iddiaya göre hastanede zarar gören kulağının bir bölümü evde koptu. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de olayın olduğu hastaneden bilgi ve belgeler istenip incelemeler başlatıldı. Sağlık Müdürlüğü bu inceleme sonunda özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; bebeklerini günlerce kucaklarına alamayan çift, avukatları Didem Koparan aracılığıyla hastanenin ihmali olduğunu ileri sürüp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Didem Koparan, bebeğin sevk edildiği özel hastanenin, anne başka hastanede yatmasına rağmen ’anne sütü sağımı’ adı altında 2 bin 454 lira fatura çıkardığını, bu haksız talebe karşı da dava açacaklarını söyledi. Aile, avukat Didem Koparan aracılığıyla özel hastane yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Baba Kerem Sarıoğlu, olayın meydana gelmesinin ardından hastane hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe verip şikayetçi oldu. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de olayın olduğu hastaneden bilgi ve belgeler istenip incelemeler başlatıldı. Sağlık Müdürlüğü bu inceleme sonunda özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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