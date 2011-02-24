Sağlık Bakanlığı'ndan kızamığa aşı önlemi

T24- İstanbul'da görülen kızamık vakaları Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "1975-1990 doğumlulara gerekirse kızamık aşısı yapabiliriz" dedi.

Tamamen yok edilmesi için aşı kampanyaları düzenlenen kızamık hastalığı, ‘yurtdışı kaynaklı bir virüs’le geri döndü. Türkiye’de 1990 öncesi tek doz uygulanan kızamık aşısının tam koruma sağlamadığı tartışmaları arasında, son günlerde hastalık İstanbul’da 24 kişiyi etkiledi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir salgın olup olmadığının sorulması üzerine, 13 Ocak’ta görülen ilk vakanın, turistlere hizmet veren kuyumcuda çalışan bir kişi olduğunu söyledi.

Son vakaların tümünün yurtdışı kaynaklı virüse bağlı olduğunu vurgulayan Akdağ, hastalığın 1975 ile 1990 doğumlularda görüldüğünü, 1990 sonrasında doğanlarda rastlanmadığını kaydetti.

Bakan Akdağ, bunun, bu yaş grubunda aşılama yapılmadığı anlamına geldiğini ifade ederek, bilim kurulunda bu yaş grubundaki kişilerin aşılanıp aşılanmayacağının ele alındığını söyledi. Bakan Akdağ, “Gerekirse 1975 ile 1990 arasında doğanları aşılayabiliriz” dedi.

Kızamık aşısının ilk dozunun bebekler 12 aylık olunca yapıldığını anımsatan Akdağ, aile hekimlerinin uyarıldığını, gerekirse bu yerlerde 12. ayın altındaki bebeklere ilk doz aşının yapılabileceğini söyledi. İstanbul’da Bağcılar, Güngören, Bahçelievler dahil 11 yerde vaka görüldüğünü söyleyen Akdağ, bu riskli bölgelerdeki 5 yaş altında aşılanmamış çocukların tespit edilerek aşılanmasını istediklerini dile getirdi.







Bu yaş grubu tek doz aşı olmuştu





İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Serap Gençer’in verdiği bilgiye göre 1975 ve 1990 arasında doğanlara, o zamanki aşı programına göre, yalnızca bir doz kızamık aşısı yapıldı. Bu yüzden ikinci bir doz aşı öneriliyor. Tek doz aşı yüzde 80 koruma sağlıyor.

Kızamığın belirtileri: Yüksek ateş, burun akıntısı, gözlerde kızarma, sulanmayla başlıyor. 2-3 günde vücuda kırmızı döküntüler yayılıyor.

Daha önce geçirenler: Daha önce kızamık olan kişiler bağışıklık kazanıyor.

1975-90 doğumlular ne yapsın?: Eğer tek doz aşıyla bağışıklık kazanabilmişlerse (bu kişinin bağışıklık sistemiyle ilgili) kızamığa yakalanmıyor. Aşı ile bağışıklığın zayıf olduğu durumlarda ise kızamık kişide tanı konulamayan hastalık tarzında seyrediyor ve hastalığı bulaştırma

riski var.

Tek doz aşı olan çocuklar için: İlk doz aşıyı olan okul öncesi çocuklar, birinci aşıdan sonra bağışıklık gelişmediyse kızamığa yakalanabilir. Sağlık Bakanlığı özellikle hastalığın görüldüğü yerlerde ailelere 5 yaşındaki çocuklarını aşılatmalarını öneriyor.

Yetişkinlerde seyri: Kızamık hastalığı yetişkinlerde, çocuklardakinden daha ağır geçiyor.