Sağlık Bakanlığı'ndan hastalara "Oy vermeye götürelim" telefonu

Referanduma günler kala kamu spotu ile 16 Nisan için hasta yurttaşların randevu almasını isteyen bakanlığın, oy kullanamayacak düzeyde engelli hastaları günlerdir arayarak "Oy kullanmaya götürelim" teklifi ile ısrar ettiği ortaya çıktı. Bakanlıktan yardım isteyen yurttaşlar ise "Birimde çalışan arkadaşlarımız gece 12’ye kadar referandum için hastaları arıyorlar, şu an ilgilenemeyiz, hastaneye gidin" karşılığını aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın talimatıyla; 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu için başvuru halinde evde sağlık hizmeti alan hastaları nakil araçlarıyla oy kullanmaya götüreceğini açıklayan bakanlık, hastaların başvuru yapmasını beklemedi. Hasta ve yakınlarının normal zamanda ulaşamadıklarını belirttikleri bakanlık birimleri, referandumda oy kullanmak için bakanlığa başvuru yapmadan defalarca arandı. Hasta yakınları, bakanlığın referandum uygulamasını “Normalde ulaşamadığımız birim, bize ulaştı. Biz de hastamızın sıkıntısını söyledik. Şu an ilgilenemeyiz, hastaneye gidin dediler. Hasta hareket edemiyor. Götürebilecek olsam zaten aramam” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın “Evde Bakım Birimi’nden faydalanan veya hastanede yatan vatandaşlarımızın referandumda da yanındayız" kamu spotuyla başlattığı uygulama doğru işlemeyince yurttaşlardan tepki geldi. Bakan Akdağ’ın imzasıyla kamuoyu ile paylaşılan belgede, 444 38 33 numaralı çağrı merkezine başvuru halinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezleri’nin faaliyete geçmesi gerekirken, başvuru olmadan hastaların telefon aracılığıyla defalarca arandığı ortaya çıktı. Başkanlık sisteminin oylanacağı referandum için Evde Bakım Birimi tarafından telefonla aranan hasta yakınları, hastaların oy kullanamayacağını söylemesine rağmen telefonla aranmaya devam etti. Hasta yakınları normal koşullarda ulaşılamayan Evde Sağlık Birimi’nden referandum için telefon gelince hastalarıyla ilgili sıkıntılarını anlattı ancak “Birimde çalışan arkadaşlarımız gece 12’ye kadar referandum için hastaları arıyorlar, şu an ilgilenemeyiz, hastaneye gidin” karşılığını aldı.

Engelliye oy teklifi

Yüzde 99 engelli ve hiç hareket edemeyen, konuşamayan, cihaza bağlı ALS hastası yakını bir yurttaş, Evde Bakım Hizmetleri tarafından 3 kez arandığını aktararak, “Orası, sağlık hizmeti sunması gereken idari bir birim, siyasi bir birim değil. 3 gündür birimi arıyoruz ulaşamıyoruz. Tedaviyi yürütmüyorlar, oy için arıyorlar. Bir oy bir oydur mantığıyla oradaki personeli bu amaçla kullanıyorlar. Cihaza bağlı hastayı kaldırıp oy kullanmaya götüremezsin” diyerek tepki gösterdi.