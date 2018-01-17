Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuklar'la ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bulunan bir hastanenin son 5 ayda, 18 yaş altı 115 hamileliği adli birimlere bildirmemesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma talimatı verilip müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı, Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin son 5 ayda 18 yaş altı 115 hamileliği adli birimleri bildirilmemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, konunun İstanbul Sağlık İl Müdürlüğü tarafından incelendiğini belirtti.

Soruşturma talimatı verildiği ve müfettiş gönderildiği belirtilen açıklama şöyle:

"Medeni kanunun ilgili hükümleri, "Erginlik, on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar.", "Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.” demektedir.

Ancak 181 Sayılı KHK'nın 21 inci maddesinin (a) bendine göre 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu şöyle düzenlenmiştir:

18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlar da ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır.

Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir.

Şikayete konu olan sorumlularla ilgili soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı hususu, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca mülki idare tarafından değerlendirilmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır.

Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir."