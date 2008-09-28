Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşısı uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan grip ve aşı uyarısı



Türkiye'de 10 milyon kişi grip aşısı olmalı

AA muhabirine açıklama yapan Çom, sağlık koşulları uygun olan kişilerin en geç kasım ayına kadar grip aşısını yaptırmaları gerektiğini, kronik hastalıkları olanlara ise grip aşısını önermediklerini söyledi.Gribin, Influenza adı verilen bir virüs tarafından oluşturulan, birdenbire 39 derece üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Çom, "Kişiyi mutlaka 3-7 gün yatağa mahkum etmektedir" dedi.Çom, gribin özellikle çocuklarda, yaşlılarda, kalp, akciğer, böbrek ve şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerde çok daha ağır seyrettiğine, ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açabildiğine dikkati çekti.Gribin halk arasında genellikle soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade eden Çom, "Soğuk algınlığı ateş yükselmeden, hafif kırgınlık, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtiler ile kendini gösteren, halsizliğe yol açmadığı için yatak istirahati gerektirmeyen bir hastalıktır ve grip ile kesinlikle karıştırılmamalıdır" diye konuştu.Çom, gripten korunmada en etkili yolun aşılama olduğunu belirten Çom, şunları kaydetti:"Grip aşısı grip salgını olmadan önce yapılması gereken bir aşıdır. Altı aydan küçük çocuklara yapılması önerilmeyen grip aşısı, grip hastalığının şiddetli veya ölümcül seyretme olanağı olanlar ve bu kişilerle sık sık teması olanlara önerilmektedir.Aşılanması önerilen gruplar ise 65 yaşından büyükler, astım ve diğer kronik solunum sistemi hastalığı olanlar, kronik metabolik hastalığı olanlar, hemoglobinopatisi olanlar, uzun süreli aspirin tedavisi alan bebek ve çocuklar, immünosupresif tedavi alanlar, HIV enfeksiyonu olanlardır.Yüksek riskli kişilere grip hastalığını taşıyacak ya da bulaştıracaklara da aşı yapılması önerilmektedir. Bunlar, sağlık personeli, kronik hastalık bakım üniteleri veya yaşlı bakım evlerinde çalışanlar ile evinde yüksek riskli kişi olanlar şeklinde sıralanabilir.""Grip aşısının herhangi bir faydasının olmadığı, sadece ticari amaçlarla ortaya çıkarıldığı" yönündeki eleştirileri değerlendiren Çom, "Bakanlık olarak bu konuya iki uç olarak yaklaşmıyoruz. Yapılsın ya da yapılmasın da demiyoruz. Yapılmasını öneriyoruz ancak kesinlikle yapılmalıdır da demiyoruz" ifadesini kullandı.Çom, bazı kişilerin grip aşısı yaptırmalarının sakıncasına dikkat çekerek, "6 aydan küçük bebekler, yumurta yediğinde alerjik şoka giren tarzda alerjisi olanlar ve gebeliğin ilk 3 ayı içindekiler grip aşısı yaptırmamalıdırlar" uyarısında bulundu.Aşının, grip mevsimi başlamadan önce uygulanması gerektiğine işaret eden Çom, "Koruyucu antikor düzeyi, aşı uygulandıktan sonra yaklaşık 2 hafta içinde oluşmaktadır. eylül, ekim en geç kasım ayında aşı yapılmış olmalıdır" dedi.Aşının içeriğinde Dünya Sağlık Örgütünce ilan edilen 3 tip grip virüsüne karşı koruyuculuğun söz konusu olduğunu ve grip aşısının soğuk algınlığından korumadığı gerçeğinin ise unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çom, "Aşı tek doz olarak uygulanır. 8 yaş ve daha küçük çocuklar eğer ilk kez aşılanıyorlarsa, tam etkinin oluşması için en az bir ay ara ile iki doz aşı uygulanmalıdır. Yan etki olarak 1-2 gün süreyle aşı yerinde ağrı ve hassasiyet, ateş, halsizlik, baş ağrısı ve kas ağrıları görülebilir" diye konuştu.Çom, muhtemel grip salgınına karşı yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:-Toplumun kişisel hijyen konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekir. Özellikle ağız ve burun akıntılarının bulaştığı ellerin temizlenmesi ve öksürüp aksırırken ağız ve burnun, damlacıklar çevreye sıçramayacak şekilde kapatılması, hastalığın bulaşmasını önleyecektir.-Gripten korunmada en etkili yöntemlerden biri el yıkamadır.-Doğru ve dengeli beslenme, vücut direncini arttırarak gripten korunmada yardımcı olur. Gün içerisinde mevsime uygun sebze ve meyve tüketilmelidir."