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Sağlık

Sağlık Bakanlığı'ndan göze ve dişe sülük vizesi

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Beyazıt İlhan: Uygulama bilim dışı ve sorunlu

22 Ekim 2015 12:58

Sağlık Bakanlığı doktorlara kupa, ozon uygulaması ve hemeopati sertifikasının ardından sülük uygulamasıyla ilgili sertifika vermeye hazırlanıyor. Bakanlık sertifika programında, "Bu programa tabipler ve diş tabipleri de katılabilir" ifadelerine yer verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bakanlık, sertifika programında, “Sülük tedavisi ağrı sendromlu rahatsızlıkları, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, kulak ağrıları ve çınlamaları, kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları, nöropsikiyatrik rahatsızlıklar, bazı göz rahatsızlıkları, diş hekimliği alanında kullanılabilir” dedi.

 

‘Bilim dışı ve sorunlu’

 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Beyazıt İlhan, uygulamaların “bilim dışı ve sorunlu” olduğunu savunarak şunları söyledi: “Vatandaşın maddi manevi suistimal edilebileceği durumlar var. Bir hayvan steril olamaz. O hayvandan hastalık bulaşmayacağını kimse garanti edemez.”

 

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