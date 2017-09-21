Sağlık Bakanlığından Ferhat Göçer açıklaması

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı, şarkıcı Ferhat Göçer’in bakanlıkta danışmanlık yaptığı yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlık, Ferhat Göçer’in “Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü”nde geçici olarak görevlendirildiğini belirterek, yapılan araştırmalar sonucu Göçer’in görevinin sonlandırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

\"06.09.2017 tarihinde sanatçı Ferhat Göçer’in Bakanlığımıza danışman olarak atandığına ilişkin basında haberler yer almış, 21.09.2017 tarihinde ise bu haber, Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup bir milletvekili tarafından soru önergesine konu edilmiştir. Söz konusu haberlerde gerçekle ilişkisi olmayan, kamuoyunu yanıltıcı unsurlar bulunmaktadır. Bu nedenle açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatma gereği doğmuştur. Ferhat Göçer, 31.10.2016 tarihinde 2016/4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama kurası sonucu Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanmış, 07.11.2016 tarihinden itibaren ise Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü emrinde geçici görevlendirilmiştir. Görevlendirildiği tarih itibarıyla, Göçer’in sanatçı yüzünden istifade edilerek sağlık okuryazarlığını geliştirecek bazı projelerde değerlendirilebileceği düşünülmüştür. Habere konu kişinin ne zaman yeniden açıktan atamasının ne zaman geçici görevlendirmesinin yapıldığı tarihler net olarak bellidir. Personel hareketinden de anlaşılacağı üzere yeni bir atama ya da danışman olarak görevlendirmesinin söz konusu olmadığı çok açıktır. Bu açık gerçeğe rağmen bu haberlerin yayınlanmasının maksatlı olabileceği değerlendirilmekle birlikte, Bakanlığımız hemen harekete geçmiş, yapılan araştırmanın sonucu olarak da Ferhat Göçer’in 07.11.2016 tarihinde Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’ne yapılan geçici görevlendirmesi sonlandırılmıştır.”

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