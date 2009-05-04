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Sağlık

Sağlık Bakanlığı’ndan domuz gribi açıklaması

Bugün Antalya’da yaşanan olaylar ve son günlerde domuz gribiyle ilgili yaşananlardan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.

04 Mayıs 2009 03:00

Bugün Antalya’da yaşanan olaylar ve son günlerde domuz gribiyle ilgili yaşananlardan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık yetkilisinin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Hastalık Avrupa’ya yayılınca alarm seviyesi yükseldi

- Yurt dışından gelenler termal kamera ile inceleniyor

- Konu ile ilgili lojistik malzemeler gözden geçirildi

- Riskli ülkelere ziyaretler ertelenmeli

- Hazırlıklar geçen hafta gözden geçirildi

- Pandemi İzleme Bilim Kurulu toplandı, Yürütme Kurulu oluşturuldu

- 20 ülkede 985 vaka tespit edildi

- Spekülatif haberlere itibar etmeyin

- Hakkari’de Akbulut köyünde domuz gribi olduğuna dair haberler çıktı. Gerekli incelemeler yapıldı. Böyle bir durum yok

- Panik yaracak haberler olumsuz etki yaratıyor

- Geniş bir tanıtım kampanyası başlatıyoruz

- Antalya’daki vakada griple ilgili semptom yok. Ama otopsi yapıldı. “Şüpheli” kategorisine girmiyor

- Şeffaflıkla hareket edeceğiz

- Yanlış haber konusunda medya hassasiyet göstermeli

- Hastalık insandan insana bulaşabiliyor

- Tedavide kullanılan 2 klasik ilaç Türkiye’de ruhsatlı olarak satılıyor

- Şu anda 1 milyon 200 bin kutu ilacımız var. Aşağı yukarı 800 bin kutu daha bunun üzerine ekliyoruz. Böylece 6 milyon kişi tedavi edilebilir.

- Uçak kapıları kontrolden sonra açılıyor

- Sınır kapılarında tüm yolcular farklı yöntemlerle kontrolden geçiriliyor

- Grip sezonu nisanda bitecek, bu bir avantaj

- İkinci dalga sonbaharda başlayabilir, takip ediyoruz

- Piyasada satılan 2 klasik ilacın tedavi ediciliğinde sorun yok

- Alarm seviyesi artarsa biz de önlemleri artırırız

- Alarm seviyesi yükselirse okullar tatil edilebilir

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