Sağlık Bakanlığı’ndan domuz gribi açıklaması

Bugün Antalya’da yaşanan olaylar ve son günlerde domuz gribiyle ilgili yaşananlardan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.
Bakanlık yetkilisinin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Hastalık Avrupa’ya yayılınca alarm seviyesi yükseldi
- Yurt dışından gelenler termal kamera ile inceleniyor
- Konu ile ilgili lojistik malzemeler gözden geçirildi
- Riskli ülkelere ziyaretler ertelenmeli
- Hazırlıklar geçen hafta gözden geçirildi
- Pandemi İzleme Bilim Kurulu toplandı, Yürütme Kurulu oluşturuldu
- 20 ülkede 985 vaka tespit edildi
- Spekülatif haberlere itibar etmeyin
- Hakkari’de Akbulut köyünde domuz gribi olduğuna dair haberler çıktı. Gerekli incelemeler yapıldı. Böyle bir durum yok
- Panik yaracak haberler olumsuz etki yaratıyor
- Geniş bir tanıtım kampanyası başlatıyoruz
- Antalya’daki vakada griple ilgili semptom yok. Ama otopsi yapıldı. “Şüpheli” kategorisine girmiyor
- Şeffaflıkla hareket edeceğiz
- Yanlış haber konusunda medya hassasiyet göstermeli
- Hastalık insandan insana bulaşabiliyor
- Tedavide kullanılan 2 klasik ilaç Türkiye’de ruhsatlı olarak satılıyor
- Şu anda 1 milyon 200 bin kutu ilacımız var. Aşağı yukarı 800 bin kutu daha bunun üzerine ekliyoruz. Böylece 6 milyon kişi tedavi edilebilir.
- Uçak kapıları kontrolden sonra açılıyor
- Sınır kapılarında tüm yolcular farklı yöntemlerle kontrolden geçiriliyor
- Grip sezonu nisanda bitecek, bu bir avantaj
- İkinci dalga sonbaharda başlayabilir, takip ediyoruz
- Piyasada satılan 2 klasik ilacın tedavi ediciliğinde sorun yok
- Alarm seviyesi artarsa biz de önlemleri artırırız
- Alarm seviyesi yükselirse okullar tatil edilebilir