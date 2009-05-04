Sağlık Bakanlığı’ndan domuz gribi açıklaması

Bugün Antalya’da yaşanan olaylar ve son günlerde domuz gribiyle ilgili yaşananlardan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.



Bakanlık yetkilisinin açıklamalarından satır başları şöyle:



- Hastalık Avrupa’ya yayılınca alarm seviyesi yükseldi



- Yurt dışından gelenler termal kamera ile inceleniyor



- Konu ile ilgili lojistik malzemeler gözden geçirildi



- Riskli ülkelere ziyaretler ertelenmeli



- Hazırlıklar geçen hafta gözden geçirildi



- Pandemi İzleme Bilim Kurulu toplandı, Yürütme Kurulu oluşturuldu



- 20 ülkede 985 vaka tespit edildi



- Spekülatif haberlere itibar etmeyin



- Hakkari’de Akbulut köyünde domuz gribi olduğuna dair haberler çıktı. Gerekli incelemeler yapıldı. Böyle bir durum yok



- Panik yaracak haberler olumsuz etki yaratıyor



- Geniş bir tanıtım kampanyası başlatıyoruz



- Antalya’daki vakada griple ilgili semptom yok. Ama otopsi yapıldı. “Şüpheli” kategorisine girmiyor



- Şeffaflıkla hareket edeceğiz



- Yanlış haber konusunda medya hassasiyet göstermeli



- Hastalık insandan insana bulaşabiliyor



- Tedavide kullanılan 2 klasik ilaç Türkiye’de ruhsatlı olarak satılıyor



- Şu anda 1 milyon 200 bin kutu ilacımız var. Aşağı yukarı 800 bin kutu daha bunun üzerine ekliyoruz. Böylece 6 milyon kişi tedavi edilebilir.



- Uçak kapıları kontrolden sonra açılıyor



- Sınır kapılarında tüm yolcular farklı yöntemlerle kontrolden geçiriliyor



- Grip sezonu nisanda bitecek, bu bir avantaj



- İkinci dalga sonbaharda başlayabilir, takip ediyoruz



- Piyasada satılan 2 klasik ilacın tedavi ediciliğinde sorun yok



- Alarm seviyesi artarsa biz de önlemleri artırırız



- Alarm seviyesi yükselirse okullar tatil edilebilir

