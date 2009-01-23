Sağlık Bakanlığı’ndan doğal ürün uyarısı

Sağlık Bakanlığı, daha önce yapılan tüm uyarılara rağmen içeriği tam belli olmayan birçok bitkisel kaynaklı zayıflama ürünlerinin satıldığının gözlendiğine dikkati çekerek, bu ürünlerin "herhangi bir zararının bulunmadığı" şeklindeki yaygın olan kanının bilimsel veriler incelendiğinde doğru olmadığının görüleceğini bildirdi.



Sağlık Bakanlığı ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, konunun halk sağlığı açısından önemi nedeniyle, son günlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Kanada Sağlık Bakanlığı (Health Canada) sağlık otoritesinden internet yoluyla piyasaya sunulan ve içeriği tam belli olmayan birçok ürün hakkında yapılan uyarıların dikkate alındığı ifade edildi.



Açıklamada, bu çerçevede Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğini İzleme, Değerlendirme ve Danışma Komisyonu tarafından yeni bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.



"Halk arasında doğal oldukları düşünülerek tıbbi amaçlara yönelik olarak bilinçsizce kullanılan ve daha çok internet yoluyla kolaylıkla ulaşılabilen birçok ürün bulunduğu" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu ürünlerin içeriğinde belirtilmemiş aktif bileşenlerin (örneğin bazı zayıflama ürünlerinde alınabilir maksimum dozun üzerinde sibutramin tespit edilmiştir) ve kurşun, civa vb. toksik metallerin yer alması, ayrıca efedrin gibi sağlığa zararları nedeniyle kullanımı yasaklanmış olan bazı ürünlerin izinsiz olarak söz konusu ürün içeriklerine dahil edilmesi, bu ürünleri kullanan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğinden kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.



Söz konusu doğal ya da bitkisel olduğu öne sürülen bu tip ürünlerin insan sağlığına yararlı olduğu ve herhangi bir zararının bulunmadığı şeklindeki yaygın olan kanının bilimsel veriler incelendiğinde doğru olmadığı görülmektedir.



Lida olayında yaşandığı gibi sağlığı tehdit eden istenmeyen durumların yaşanmaması amacıyla, halkımızın herhangi bir otoriteden izin verilmiş olsa bile, bitkisel/doğal olduğu ve herhangi bir yan etkisinin bulunmadığı iddia edilen, kaynağı ve içeriği belirsiz olan veya ilaç olmadığı halde hastalıkları tedavi edici özelliği olduğu öne sürülen ürünleri kullanmamaları hususu önemle duyurulur."



(AA)