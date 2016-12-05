Sağlık Bakanlığı'ndan 'Cin Hastanesi' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, "Cin Hastanesi" veya "Manevi Şifa Merkezi" olarak herhangi bir kuruluşa hiçbir yetki veya ruhsat verilmediğini, iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, medyada söz konusu hastane ve merkeze ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız tarafından 'Cin Hastanesi' veya 'Manevi Şifa Merkezi' olarak herhangi bir kuruluşa hiçbir yetki veya ruhsat verilmemiştir. İddialarla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından adres tespiti yapılarak, inceleme başlatılmıştır. İlgili kanun çerçevesinde savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu ve benzeri kişi ve kuruluşlar hakkında devamlı takip yapıldığı, ihbarların değerlendirildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öne sürülürken, aynı amaçla yayın yapan internet sitelerinin de kapattırıldığı iddia edildi.