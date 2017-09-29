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Sağlık Bakanlığı'ndan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'gaz yayılımı' açıklaması

ANKARA, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nca, bugün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarının bulunduğu E Blok'ta, atık sistemindeki zararlı maddeleri zararsız hale getiren 'nötralizasyon' işlemini yapan cihazda kimyasal maddelerin, cihazdaki teknik

29 Eylül 2017 21:47

ANKARA, (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı\'nca, bugün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarının bulunduğu E Blok\'ta, atık sistemindeki zararlı maddeleri zararsız hale getiren \'nötralizasyon\' işlemini yapan cihazda kimyasal maddelerin, cihazdaki teknik arızadan dolayı birbirine karışması sonucunda ortama gaz yayılımı olduğu bildirildi. 
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, idare tarafından hastane afet planına uygun olarak hızla olayın gerçekleştiği bina tahliye edildi. Gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, bina, girişe ve çıkışa kapatıldı. Olayın gerçekleştiği binanın, sadece laboratuarlar ve bazı idari birimlerin bulunduğu bina olduğu belirtilirken, poliklinik ve yataklı servislerle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı kaydedildi. 
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın da olayı haber alır almaz hastaneye giderek, yerinde incelemeler yaptığı ve yetkililerden bilgi alarak, gerekenin yapılması konusunda talimat verdiği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin şöyle denildi: 
\"AFAD tarafından olay mahallinde gerekli ölçümler yapılmış, klor tankı izole edilerek berterafı için laboratuar hizmeti veren firmaya teslim edilmiştir. Ölçümlerde serbest klor miktarı 0,72 ppm olarak tespit edilmiştir. Klor için eşik değer 0,50 olduğu için binanın boş kalması ve AFAD tarafından yapılacak seri ölçümlerde eşik değerin altına inene kadar kullanılmaması idaremize bildirilmiştir. Saat 17.00\'de yapılan ölçümde ise serbest klor miktarı 0,40 ppm olarak tespit edilmiş ve havalandırmanın gerekli tahliyeyi sağladığı anlaşılmıştır. AFAD, seri ölçümlerde değerin daha da düşmesi sonrasında binanın tekrar kullanılabileceğini belirtmiştir.
 Olayın gerçekleştiği bina, sadece laboratuarlar ve bazı idari birimlerin olduğu bir binadır. Poliklinik ve yataklı servisler ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hastanemizin günlük işleyişinde herhangi bir aksama olmamıştır. Olayın, gerçekleştiği andan itibaren hiçbir hastamıza, hasta yakınımıza ve hastane personelimizin sağlığına yönelik herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.\"

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