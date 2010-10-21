-SAĞLIK BAKANLIĞINDAN "SU BASKINI" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Sağlık Bakanlığı, ''Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 Ekimde yaşanan su baskını, bu baskına bağlı yapılan hasta sevkleri nedeniyle hayatını kaybeden herhangi bir vatandaş bulunmadığını'' bildirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu su baskınında Yoğun Bakım Servisinde tedavisi devam eden 38 hastadan 27'sinin 112 koordinasyonunda başarılı bir şekilde yatak durumu uygun olan diğer hastanelere sevk edildiği, yoğun bakımda tedavi gören diğer hastaların ise hastanenin uygun olan servislerine nakledildiği belirtildi. 16 Ekim günü hayatını kaybeden Şefika Fidan isimli hastanın, 18 Ağustos tarihinde evinde fenalaştığı, 112 ambulansıyla hastanenin acil servisine getirildiği anlatılan açıklamada, acil servise getirildiğinde yaşamsal fonksiyonları durmuş olan hastanın doktorların üstün gayretleriyle geri döndürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, ''Hipoksik Ansefelopati'' teşhisi ile yoğun bakıma alınan hastada, 22 Ağustostan hayatını kaybettiği 16 Ekime kadar derin koma bulgularının devam ettiği belirtilerek, ''Hastamızın hayatını kaybetmesinin o gün meydana gelen su baskını ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hastamız su baskını sebebiyle diğer servislere ve hastanelere sevk edilen hastalar arasında değildir'' denildi. Aynı gün hayatını kaybeden 81 yaşındaki Bayram Bulut'un ise su baskınının olduğu gün Ti-bird cihazına bağlanarak nöroloji servisine nakledildiği ve tedavisine burada devam edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Daha önce de yoğun bakım tedavisi sırasında 5 kez kardiak arrest geçiren olan hastamız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Ayrıca hastanemizde elektrik temini şehir şebekesi, jeneratörler ve kesintisiz güç kaynakları ve cihazların kendi akülerinden sağlanmaktadır. Şehir şebekesi cereyanı kesilse bile hastanemizde elektrikler jeneratörlerin ve kesintisiz güç kaynaklarının devreye girmesiyle kesilmemektedir. Olay günü şehir şebekesi kesilmesine rağmen hastanemizin jeneratörleri ve kesintisiz güç kaynakları anında devreye girdiğinden hiç ara vermeden enerji ihtiyacı karşılanmıştır. Su baskının olduğu gün iddia edildiği gibi hastanemizdeki su seviyesi 57 santimetreye ulaşmamış 1-2 santimetrede kalmıştır. Suların tahliyesi görevli personelin yoğun gayretleriyle başarıyla sağlanmıştır. 16 Ekim günü su baskının olduğu andan itibaren Ankara İl Sağlık Müdürü, Hastane Başhekimi başta olmak üzere bütün hastane personeli, hastaların sevkleri ile yakından ilgilenmişler, tedavisi devam eden hastaların tedavilerinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Söz konusu su baskını, bu baskına bağlı olarak yapılan hasta sevkleri nedeniyle hayatını kaybeden herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır.''