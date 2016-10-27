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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sağlık Bakanlığı'nda bin 836 kişi görevine iade edildi

Bakanlıkta ihraç edilenlerin sayısı 2 bin 18 olarak bildirildi

27 Ekim 2016 19:50

Sağlık Bakanlığı’nda ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında açığa alınanlardan bin 835'i görevine iade edildi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ‘FETÖ’ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle daha önce açığa alınan personelden 436'sı bugün görevine iade edildi. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 bini aşkın personelin açığa alındığı Sağlık Bakanlığı'nda, görevine iade edilenlerin sayısı bin 836 oldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘FETÖ’ ile irtibatı tespit edilerek ihraç edilenlerin sayısı ise 2 bin 18 olarak bildirildi. 

 

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