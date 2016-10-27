Sağlık Bakanlığı'nda bin 836 kişi görevine iade edildi

Sağlık Bakanlığı’nda ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında açığa alınanlardan bin 835'i görevine iade edildi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ‘FETÖ’ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle daha önce açığa alınan personelden 436'sı bugün görevine iade edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 5 bini aşkın personelin açığa alındığı Sağlık Bakanlığı'nda, görevine iade edilenlerin sayısı bin 836 oldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘FETÖ’ ile irtibatı tespit edilerek ihraç edilenlerin sayısı ise 2 bin 18 olarak bildirildi.