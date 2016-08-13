Sağlık Bakanlığı'nda 6 bin kişi açığa alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, FETÖ soruşturması kapsamında Sağlık Bakanlığı'ndaki 6 bin personelin açığa alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Erzurum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Akdağ, ABD'ye FETÖ terör örgütü elebaşı hakkında tutuklama kararı bulunan Fetullah Gülen'in iadesi için çağrıda bulunurken, "ABD'nin talep ettiği dokumanlar gönderilmiş durumda. Biz burada ABD'den gerekli hassasiyeti bekliyoruz. Kendi ülkelerinde bir terörist başını barındırmamalılar. Bu kanlı terör örgütü adeta DAEŞ'in şehir tipi örgüt tipi gibi farklı bir örgüt tipi. Dünyada pek çok terör örgütü var ancak sureti Hak'tan gibi görünen başka bir örgüt yok. Hukukun bu kişi için gerekeni yapması icap eder" dedi.

6 bin civarında açığa alma

Sağlık Bakanlığı'nda çalışan FETÖ'yle ilişkisi olan personel için çalışmaların sürdüğünü belirten Recep Akdağ şunları söyledi:

"Bu terör örgütüyle ilişkisi olan personel hakkında bir kere daha görüştük. Bu bizim Bakanlar Kurulumuzun en önemli ana konularından birisi son bir aydır. Yöntemler belirlenmiş durumda. KHK'da gerekli hükümer var, bütün bakanlıklarımız yoğun şekilde çalışıyor. Devlet içine sızmış bu çete unsurlarını temizleyeceğiz. Masumlara dokunmama konusunda kılı kırk yarıyoruz. Hukuk bu şekilde işliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaverliğine kadar sızan, emir subaylarına kadar sızan, emniyetin, yargının içine sızan bu çete bu kripto özelliğiyle karakterizedir. Kendilerini saklama özellikleri var. Sağlık Bakanlığımızda 6 bin civarında açığa alma oldu. Bunların içinde kaçı devlet memurluğundan uzaklaştırılacak bu önümüzdeki günlerde açıklanacak."

Veysel Eroğlu: Gelen bilgiler var

Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu da yaptığı açıklamada, "ABD bu haini teslim etmesi lazım, aramızda anlaşmalar var. Dosya istediler gönderdik. Tarihimizdeki en kanlı darbe girişimi. Bunun FETÖ tarafından gerçekleştirildiği açık. bu o kadar hain ki, sahte mehdilik gibi hususları katarak insanları kandırmış, böyle bir çete kurulmuş. Böyle çete elebaşısının iadesi şarttır" dedi. Eroğlu, "Bu örgütle ilişkisi olan elemanlar konusunda gelen bilgiler var. Alakası olanın işine son verilmesi gibi tabii bir şey olamaz. Hem devletten maaş alacaksın, hem devleti, milleti arkadan hançerleyeceksin. Biz de bunda hassasiyet gösteriyoruz. İlgisi olmayan insanların zarara uğramasını, mağdur olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.