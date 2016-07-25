Sağlık Bakanlığı'nda 5 binin üzerinde personel açığa alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, darbe girişimiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 5 binin üzerinde personelin açığa alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Akdağ, devam eden soruşturmaya ilişkin olarak, "5 gündür bizzat benim de içinde olduğum komisyonlarla yoğun çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığında 5 binin üzerinde personel açığa alındı" dedi.

Akdağ, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde suçsuz, günahsız insanların üzerine helikopterden ağır silahlarla ateş edilmesinin insanlık tarihinde çok az görüldüğünü belirterek, "Bunlar hak ettikleri en ağır cezayı şekilde alacaklar" ifadesini kullandı.

Türkiye'de geçmiş yıllarda darbeler olduğunu, hiçbir zaman vatandaşların üzerine fütursuzca, ahlaksızca, şerefsizce, canice silah sıkılan bir durumla karşılaşılmadığını ifade eden Akdağ, milletin meseleye sahip çıkması neticesinde bu girişimin önlendiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Akdağ, hastanedeki yaralıların durumuna ilişkin, "Şu anda hastanelerimizde 685 kişi tedavi görüyor. Başlangıçta yaralıların sayısı bundan fazlaydı. Hafif yaralılar var. Onlar tedavi oldular evlerine döndüler. Ankara ve İstanbul'da ağırlıklı olmak üzere bunun dışında Malatya, Sakarya ve Muğla'da yaralılarımız var. Toplamda 685 kişi. Bunların 154'ü de ağır yaralı diyebileceğimiz kişiler. Hepsinde hayati tehlike yok ama ciddi yaraları var." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaralılara tek kişilik oda imkanı”

Sağlık çalışanlarının da büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Akdağ, yaralıların alınması ve onların uygun bir biçimde hastaneye götürülmesi konusunda büyük bir organizasyon örneği gösterdiklerini söyledi. Yaralıların tıbbi tedavilerinin yanında ailelerinin rahatını da sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Akdağ, "Onlar bir kazada yaralanmış insanlar değil, onlar bizim kahramanlarımız. Kendileri de öyle aileleri de öyle. Sağlık çalışanlarımız da bu idrakle bu kardeşlerimize davranacaklar. Kendilerine bu talimatı verdim. Hastanelerimizde tek kişilik bir oda imkanı varsa bu imkan olduğu anda biz o yaralımızı, kahraman kardeşimizi, bu demokrasi kahramanını oralara alıyoruz." diye konuştu.

"Darbe girişimini medyadan öğrendik”

Darbe girişiminin yaşandığı gün amcasının cenazesi için Erzurum'da olduğunu anlatan Akdağ, saat 22.00 civarında herkes gibi darbe girişimini medyadan öğrendilerini söyledi.

Erzurum'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir saat içinde 100 bin kişinin toplandığını aktaran Akdağ, sabah namazına kadar büyük bir kalabalıkla meydanda olduklarını belirtti.

Bakan Akdağ, Fetullah Gülen ve çevresindekilerin yaptıklarına bakıldığında tarihin en vahşi insanlarını gördüklerini kaydederek, "Birilerine arkadan bu iş başarılı olsun diye dua ettiriyorlar diye haberler duyduk. Onlara seslenmek istiyorum. Gerçekten böylesine bir vahşete mi dua ettiler? Onlarla beraber yarın kıyamette haşrolurlar. Bu zulmü neyle ifade edebilirsiniz? Ne İslam'da ne de başka bir yerde yeri var. Adalet mutlaka tecelli edecek. Acaba mı diyen insanların bu zulümü görmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında bazı kamu çalışanlarının da gözaltına alındığını anımsatarak, bu kişilerin emniyet, yargı, silahlı kuvvetler ve mülki amirliklerde daha çok yer aldığını belirtti. Akdağ, "Mutlaka sağlığın içinde de vardır. Bizdeki yoğunluk bu kurumlardaki kadar değil. Buna rağmen gücümüz yettiğince, tespit edebildiğimiz kim varsa teker teker bunları adaletin önüne teslim edeceğiz. O yetmez. Kim bu örgütle iştirakliyse bir terör örgütünün iştirakçisidir. Darbe yapan bir terör örgütünün iştirakçisidir. Bizim nazarımızda öyle muamele görecek." diye konuştu.

"Sahte rapor almalarını önleyeceğiz"

Darbe girişimine karıştığı belirlenen ve bu nedenle açığa alınan bazı kişilere verilebilecek sağlık raporları konusunda bir hazırlık yaptıklarını belirten Akdağ, bütün kuruluşlar için bir genelge yayımladıklarını söyledi.

Akdağ, şöyle devam etti:

"Kurumlar idari soruşturmalar açıyorlar. Bu soruşturmalarla birlikte görevden uzaklaştırma usulü var. Müfettişler, daha çok halk arasında 'açığa alma' diye bilinen işi yaparlar. Bu soruşturmalar sonucunda savcılıklara teslim edilecek bilgi varsa onu da teslim ederler. İdari soruşturmanın sonuçları var memuriyet açısından... Bu süreç içerisinde açığa alınanların bir şekilde rapor alarak ortalıktan kaybolma, kendilerine tebliğ edilmeden rapor alarak açığa alınmaktan kurtulma çabaları olabilir. Bunların adreslere gidip, tespit edip tebliğ yapılma imkanı var ama adreslerde bulamayabilirsiniz.

Biz bütün kuruluşlarımıza bir genelge yayımlıyoruz. Herkes çok dikkatli olsun. Bu amaçla rapor almaya gelenler olabilir. Arka planını da hazırlıyoruz. Eğer bu şekilde görevden uzaklaştırma almışsa bunların bilgilerini alacağız. Bilgisayar sistemimize koyarak sahte raporlar alınmasını önlemeye çalışacağız. Bütün bunlara rağmen bir başka paralel örgüt mensubu bir başka paralel örgüt mensubuna risk alarak rapor verebilir. Onun da cezası neyse gereğini yapacağız."