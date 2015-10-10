Sağlık Bakanlığı: Yaralılarla ilgili bilgi için 184'ü arayın

Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırılarından biri olan patlama sonrası yaralıların hangi hastanede yattığı hakkında bilgi alınabilmek için İletişim Merkezi SABIM 184 hattının aranabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Tren Garı'nda meydana gelen ve 86 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, yaralananların sağlık durumu hakkında bilgi almak isteyenlerin ALO 184 numaralı hattı arayabilecekleri duyuruldu.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre; 86 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 186 kişi yaralandı. Yaralıların 28’inin yoğun bakımda, 18’inin de ameliyathanede olduğu bildirildi.