Sağlık Bakanlığı: Vatandaşlarımız 'Alo 184' hattını arayarak yaralılarla ilgili bilgi alabilir

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısından yaralanan kişiler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların 'Alo 184' hattını aramaları gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan, 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 155'inin tedavisinin İstanbul'daki çeşitli hastanelerde sürdüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca 24 saat hizmet veren "Sağlık Bakanlığı Alo 184" hattından yaralılarla ilgili bilgi alınabileceği belirtildi.

Terör saldırısının ardından 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin olay yerine çok sayıda ambulans görevlendirerek yaralıların tahliyesini hızla gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız kısa sürede organize olarak hastanelerimizde gerekli tedbirleri almıştır. Fedakar sağlık personelimiz, gerek olay yerinde gerekse hastanelerimizde yaralılarımıza gerekli tıbbi müdahaleleri derhal ve eksiksiz gerçekleştirmiştir. Ülkemizin güvenliği için özveriyle görev yapan emniyet görevlilerimize yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."