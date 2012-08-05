Sağlık Bakanlığı, Buzdağı Su'ya 'kirli' dedi, bayilerine temiz raporu verdi

Sağlık Bakanlığı, kaynağında "kirli" dediği BUZDAĞI SU'ya bayilerinde yaptığı tahlillerde "temiz" raporu verdi.

BUZDAĞI SU Genel Müdürü'nün yaptığı açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığı, damacana dolum şirketleriyle ilgili kaynağında yaptığı araştırmalar çerçevesinde kamuoyuna iki etapta açıkladığı 20 şirket arasında Buzdağı Su markasını da kattı. Bu duyuruda BUZDAĞI SU'nun kaynağında "kirli" olduğu öne sürüldü.

Bakanlık tarafından yapılan bayileri de kapsayan daha geniş araştırma sonuçları ise aynı günün akşam saatlerinde açıklandı. Bu araştırma Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce bayide yapılan incelemeleri kapsamakta idi.

Satış noktalarında "kirli" olduğu açıklanan 114 bayi arasında, ulusal sermayeli büyük markalar olduğu gibi, su sektörüne yatırım yapan global şirketlerin markaları da yer aldı.

Ne var ki kaynağında "kirli" olduğunu öne sürerek listeye dahil ettiği BUZDAĞI SU'nun bayilerinden tek biri bile bu listede olmadı. Sağlık Bakanlığı, kaynağında "kirli" dediği BUZDAĞI SU, bayilere gittiğinde temiz gösterildi.

Oysa sağlıklı ortamda ambalajlanan su, kötü depolanma şartlarına bağlı olarak bayilerde "kirli" hale gelebilir. Ancak, kaynağında "kirli" olarak dolum yapılan bir suyun bayide "temiz" hale gelebilmesine imkan bulunmuyor.

Bakanlığın BUZDAĞI SU ile ilgili peşpeşe verdiği bu çelişkili rapor, akla Sakarya İl Halk Sağlığı Müdürü Aydın Erdoğan'ın dün bakanlık açıklamasından önce yaptığı açıklamayı akla getirdi. Aydın Erdoğan, Sakarya'da üretim yapan 29 su markasına ilişkin yürüttükleri çalışmayı tamamladıklarını belirtmiş ve bu markalarda sorun oluşturabilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.

İl Halk Sağlığı Müdürü Erdoğan, "Bizim İstanbul İl Hıfzıssıha Kurulu'na gönderdiğimiz numunelerin sonuçlarını direkt Bakanlık açıklayacak" demiş, ardından da Sağlık Bakanlığı malum açıklamayı yapmıştı.

İl Halk Sağlığı Müdürü Erdoğan'ın yaptığı ön açıklama ve Bakanlığın yaptığı bayiler açıklaması, ister istemez sonuçların Ankara'da bir değişime uğradığı konusunu akla getirmektedir.



Bakanlığın özensizliği ismimizi yanlış yazmasından belli



Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalardaki özensizliği ve baştan savmacılığı, dün yayınladığı listede markamızın ismini yazmasında da ortaya çıktı. Yıllardan bu yana firmamızın ambalajladığı suyun markası BUZDAĞI olarak bilindi.

Bakanlık ise açıkladığı listede markamızı BUZDAĞ olarak yayınladı. Bugüne kadar hijyen kurallarına azami derecede titizliği ile bilinen BUZDAĞI SU'nun adını bile doğru yazmayan ve çalakalem işlem yaptığı ortada olan Bakanlık ilgilileri ile hukuki alanda haklarımızı aramayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilmesini istiyoruz.

Buzdağı Su, 16 yıldan bu yana olduğu gibi, Sakarya'nın Keremali Dağlarının zirvelerinden elde ettiği doğal mineralli kaynak suyunu, tüketiciye ulaştırmaya devam edecektir.