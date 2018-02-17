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Sağlık

Sağlık Bakanlığı uyardı: Gripten korunmak için kağıt paralara dikkat edin!

Sağlık Bakanlığı raporuna göre, kağıt para bir üzerindeki virüs 3 gün boyunca yaşayabilir

17 Şubat 2018 22:46

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre, grip şikâyetleriyle acil servislere başvuru yapan sayısı artarak devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre kâğıt paralar, virüs taşıyıcısı olarak 3 gün boyunca virüs taşıyabiliyor

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre raporda en fazla grip virüsü çeşidi İç Anadolu Bölgesi’nde tespit edildi. Kadınlarda daha fazla grip virüsü görülüyor.

Vatandaşların bu yıl gribe erken ve hazırlıksız yakalandığını belirten Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu tavsiyelerde bulundu:

“Toplu kullanım alanlarında hijyene dikkat edilmeli.

Bir lokanta masasına dokunan grip hastasının virüsü 30 dakika boyunca masada kalabiliyor.

Kâğıt para ise 3 gün boyunca virüs taşıyabilir.

Uyku düzeninizi değiştirmeyin, yeme alışkanlıklarınızda büyük farklılıklara izin vermeyin, sigara dumanını solumayın.”

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