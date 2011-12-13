Sağlık Bakanlığı üç bitkisel ürünü toplatacak

T24

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dr. Mustafa Eraslan'ın ''Clavis'' ve ''Clavis panax'', Dr. Ömer Coşkun'un ise ''Klavis panax'' isimli ürünle ilgili bazı televizyon ve radyo kanalları ile internet sitelerinde endikasyon belirtip, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak tanıtım ve satış yaptığı yolunda şikayetler ulaştığı belirtildi.Açıklamada, Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Danışma Komisyonu'nun dün konuyla ilgili yaptığı toplantıda konuyu değerlendirdiği ve bazı kararlar aldığı bildirildi.Buna göre, komisyonun kararında, Dr. Mustafa Eraslan ve Dr. Ömer Coşkun isimli şahısların, ''Clavis panax'', ''Clavis'' ve ''Klavis panax'' isimli ürünlerin muhtelif televizyon, radyo kanalları ve internet sitelerinde satışını yaptığı, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak halkı istismar ettiği, yanılttığı, herhangi bir tedavi etkisi olmayan ürünleri para karşılığı satarak menfaat temin ettiği, ayrıca halkın sağlığını bu fiilleri ile tehlikeye düşürdüğü belirtildi.Söz konusu ürünlerin endikasyon belirtilerek satış ve tanıtımlarının yapıldığı, bu nedenle belirtilen hususlar göz önünde bulundurulduğunda, olası sağlık problemlerinin de önlenmesi amacıyla ''Clavis panax'' da dahil olmak üzere ''Clavis'' markalı ürünlerin ve ''Klavis Panax'' isimli ürünün piyasadan toplanması gerektiği vurgulandı.Söz konusu ürünlerin mühür altına alınarak satışının engellenmesi için il valiliklerine, her türlü reklamın acilen durdurulması için de RTÜK'e bildirimde bulunuldu.