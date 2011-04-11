Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin antibiyotik karnesini çıkardı



T24 - Hülya Karabağlı / Ankara

Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığınca Doç.Dr. Mustafa N. İlhan'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen araştırmada Edirne, Manisa, Sakarya, Ankara, Mersin, Nevşehir, Trabzon ve Elazığ örneklemde yer alan iller oldu. İncelenenlerin yüzde 24.4’ü 30-39 yaş grubunda, yüzde 62.1’i kadın, yüzde 83.2’si evli, yüzde 40.6’sı ilkokul mezunu, yüzde 94.1’inin sosyal güvencesi mevcut, yüzde 50.4’ünün aylık hane halkı geliri 501-1000 TL arasında.2010 yılında kurgulanan çalışmanın sonuçlarına 2011 yılı şubat ayında nokta konuldu. Antibiyotik kullanımında en son durumu ortaya koyan araştırma şöyle:DOKTORA VAKİT YOK: Doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullananların yüzde 14.3’ü doktora gitmeye vakti olmadığı için, yüzde 8.6’sı ayrıca muayene ve tetkik ücreti vermek istemediği için kullandığını, yüzde 55.2’si ise daha önceki benzer durumda doktorun vermiş olduğu antibiyotiği kullandığını belirtmiştir.AYNI ANTİBİYOTİK YAZDIRILIYOR: Yüzde 56.2’si daha önce kullandığı antibiyotiğin aynısının yazılmasını isterken, yüzde 9.2’si eczacıya danıştığını, yüzde 21.5’i önceden evde olan antibiyotiği kullandığını/istediğini, yüzde 8.4’ü arkadaş/tanıdıkların önerisi ile seçtiğini belirtti.EVDE ANTİBİYOTİK BİRİKTİRİLİYOR: Yüzde 48.1’lik bir oran son bir yılda kendi kendine ilaç kullandığını belirtirken , son bir ayda aynı yöntemi kullananların oranı yüzde 38.0 oldu. Yüzde 25.1’i evde 'ileride gerekli olur' diye antibiyotik bulunduruyor. Yüzde 17.0’si doktordan antibiyotik yazmasını talep ediyor. Yüzde 6.7’si çevredekilere antibiyotik tavsiyesinde bulunuyor. Yüzde 26'lık dilim doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullandığını belirtirken yüzde 57.0’si son bir yıl içerisinde, yüzde 24.6’sı ise son bir ay içerisinde antibiyotik kullandığını belirtti.HEKİMLERİN YÜZDE 97.5'İ: Hekimlerin yüzde 97'5'i "Muayene ettiğiniz her hastaya antibiyotik yazar mısınız?” sorusuna hayır yaniti verdi. Hekimlerin yüzde 56,0’sı “Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri”ni kullanmadığını, yüzde 69,2’si de antibiyotik yazarken rehber kullanmadıklarını belirtti.HASTALARDAN TETKİK İSTENİYOR: Hekimlerin yüzde 84,8’i antibiyotik yazmadan önce hastalardan tetkik istiyor. Yüzde 98,1’i hastanın kliniğinin yazılacak antibiyotiği seçmede etkili olduğunu belirtirken, yüzde 90,6’sı hastanın yaşınınönemli olduğuna dikkat çekti.ATEŞ, İDRAR YOLU VE BOĞA AĞRISI: Hekimlerin antibiyotik yazmalarında ilk üç sırayı ateş (yüzde 83,64), idrar yolu şikâyetleri (yüzde 73,58) ve boğaz ağrısı (yüzde 47,79) ilk üç sırayı aldı. Sıklık sırasına göre yüzde 49.1'lik oranla çok idrar yolu enfeksiyonu yer alıyor.ANTİBİYOTİK EĞİTİMİ: Hekimlerin yüzde 52,5’i mezuniyet öncesi, yüzde 68,7’si mezuniyet sonrası akılcı ilaç/antibiyotik kullanımı ile ilgili eğitim aldıklarını, yüzde 60,0’ı ise eğitim almak istediğini söyledi.