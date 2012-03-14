'Sağlık Bakanlığı Türkiye’de hekimleri ne yazık ki kaybetti'

T24 - T24 - 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında tüm yurtta sağlık çalışanları kutlama yaptı. İzmir'de döner sermaye sistemine tepki gösteren sağlık çalışanları beyaz önlüklerini yaktı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye'de sağlıkta bir devrim yaşandığını söylerken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan doktorları Köşk'te ağırladı. Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin araştırılması için TBMM'de bir komisyon kurulmasını istediği açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Türkiye’de hekimleri –ne yazık ki- kaybetmiştir" vurgusunu yaptı.

Türk Tabipleri Birliği'nin internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"..Tıp mesleği en yetenekli, çalışkan ve kendini adamış öğrenciler için çekiciliğini korumaya devam etmektedir.

Yazılı tarihin hemen hemen tümünde ve dünyanın hemen her yerinde hekim olmanın özel bir anlamı vardır. İnsanlar en önemli gereksinimleri için, ağrıdan ve acıdan kurtulmak ve sağlıklarına yeniden kavuşmak için hekimlere başvururlar..bedenlerine dokunmalarına izin verirler. Bunu yaparlar, çünkü hekimlerin kendileri için en iyisini yapacağına güvenirler. (Dünya Tabipler Birliği’nin Tıp Etiği Elkitabı)

Anma, kutlama, bayram günlerinin gerekçesi bellidir: değerbilirlik.

14 Mart günü de böyledir, özünde toplumun bu duygu ve düşüncesini ifade etmesidir.

Bizler topluma, hastalarımıza en iyisini yapmak, “önce hastalarımız ve onlar için en iyi olan” diyerek çalışmak için varız. Topluma bize güvendiği, bugüne dek bize verdiği değer için minnet duygularıyla teşekkür ediyoruz.

Ne var ki hekimler her şeyin değersizleştirildiği bir Türkiye ortamında yaşadığımızı ve bunun kendileri için de geçerli olduğunun farkındadırlar. Türkiye her şeyin değerini değil fiyatını bilen bir anlayışla yönetilmektedir.

Hekimler arasında yapılan anketler ve gözlemler gelecekten umut taşıyanların %10’ları geç(e)mediğini göstermektedir. Bu rakam durumun vahametini bütün çıplaklığıyla ifade etmektedir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye’de hekimleri –ne yazık ki- kaybetmiştir. Hükümetin yürüttüğü hürmetsiz yaklaşım ve hekimliği itibarsızlaştırma politikası sağlık alanında uygulanan şiddette somutlanmaktadır. Her gün bize yansıyan, en az bir fiziksel şiddet olayıyla karşı karşıyayız. Kuşkusuz Türkiye’de her alanda şiddet artmıştır ve gerekçesi -sağlık alanı için de geçerli olduğu gibi- uygulanan politikalardır.

Bugün için tek bir talebimiz vardır: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sağlık alanındaki şiddeti, nedenlerini açıklıkla araştırmak üzere bir inceleme başlatması.

Eğer bu konuda etkisi olacak herhangi bir makam, kurum, kişi varsa, bekliyoruz, girişimde bulunmalıdır. Bu bir alarm çağrısıdır.

Dikkate alınacağı umuduyla hekimler için can güvenliği, tek tek bireyler ve toplum için sağlık ve iyilik dileklerimizi paylaşıyoruz."

Gül ilk yüz nakli yapan doktorlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan'ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin ilk tam yüz naklini de gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Yaptıkları kol, yüz, rahim, kalp ve diğer nakiller sonrası Türkiye'nin gündeminde olan Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan ve nakil ekibi Sağlık Bakanlığı’nın 14 Mart Tıp Bayramı 2012 Ödülleri 'Yılın Sağlık Çalışanları' kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Akdağ: Sorunlarımızı böyle çözemeyiz

Akdağ, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Ufuk Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Akdağ, ''2011 TÜİK memnuniyet anketlerinde vatandaşımız yüzde 76 oranında sağlık hizmetlerinden memnundur. Birilerine göre, 'bu halk bilmez, anlamaz' ama bizce bu halk çok iyi bilir'' dedi.

Sağlığın insan hayatındaki en önemli değerlerden biri olduğunu belirten Akdağ, bu alanda görev yapan sağlık çalışanlarının özveri ve gayretlerinin her türlü övgünün üstünde olduğunu söyledi. Akdağ, buna gönülden inandığını vurgulayarak, tüm çalışanların bu özel gününü kutladı.

14 Mart Tıp Bayramında tüm sağlık çalışanlarına toplumun takdirini geliştirecek geliştirecek çalışmalar ve konuşmalar yapılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Akdağ, ''Toplumla, bireyle, insanla, hemşire arasında bir sevgi ilişkisi kurmak, en azından sistemler kadar kıymetli, en azından teknoloji kadar kıymetli ve en azından tedavi edici şartlar kadar kıymetlidir. Çünkü, biz sağlık çalışanları doğrudan insanla muhatap oluyoruz ve bu kişiler kırılgandır. Dolayısıyla sevgi ilişkisini geliştirmek çok önemli'' diye konuştu.

Eleştirel yaklaşımlarda da sevgi ilişkisini zedeleyecek tavırlar içerisine girilmemesi gerektiğine dikkati çeken Akdağ, ''Örneğin, performanstan, paradan, kazançtan bahsederken, bu ülkede insanların 750 TL asgari ücretle aile geçindirmek durumunda oldukları hatırlamak gerekiyor. Bu ülkede, emeklilerin, işçilerin kazançlarını dikkate almak gerekiyor. Aksi takdirde tartışmaları bu çerçevenin dışında götürürsek, kendi fil dişi kulemize hapsedersek, bir süre sonra biz sağlık çalışanlarının toplumla, bireyle ilişkilerinde arazılar ortaya çıkabilir'' dedi.

Sorunlarımızı böyle çözemeyiz

Akdağ, 15 yıl öncesinde çok sayıda çocuk dahil hastanın gerekli tedavi imkanı bulamayabildiğini dile getirerek, ''İsterdim ki, kendi bakış açısından doğru ya da yanlış bir Ankara Tabip Odası Başkanı konuşmasını yaparken, bir cümle ilaç olsun diye, bir kelime olumlu cümle sarf etsin. Dikkatle takip ettim arkadaşımın konuşmasını. Yaklaşık 10 karta yakın da not aldım, ama bir tek cümle bir tek kelime yok. Sorunlarımızı böyle çözemeyiz'' yorumunda bulundu.