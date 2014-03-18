Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de eğitimli kadının kalçası daha küçük

Sağlık Bakanlığı, ‘Türkiye’de Beslenme ve Sağlık Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. İlginç sonuçların yer aldığı araştırmaya göre, eğitimli kadının kalçası daha küçük, alkol tüketimi ise kırda, kente oranla daha fazla. Ankete katılan hanelerde toplam 44 bin 607 kişinin yaşadığı belirtilen araştırma sonuçları şöyle:

“Türkiye’de hane halklarında yiyecek ve içecek alışverişini yapan kişilerin yüzde 40’ı erkek, yüzde 60’ı da kadın . Bu oran yerleşim yerlerine göre farklılık gösteriyor. İstanbul , Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yiyecek ve içecek alışverişi daha çok kadınlar tarafından yapılıyor. Buna karşın Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu ve Batı Karadeniz’de yiyecek içecek alışverişini daha çok erkekler yapıyor.

Çikolata reklamı etkiliyor

Türkiye genelinde, besin alışverişi yaparken sırasıyla en fazla çikolata, gofret, cips vb. atıştırmalıklar (yüzde 72.5), içecekler (yüzde 69.5), gazlı içecekler (yüzde 57.5), hazır tatlılar/pudingler (yüzde 52.7), süt ve süt ürünleri (yüzde 49.4), sıvı yağlar (yüzde 45.6), tavuk ve ürünlerine (yüzde 43.7) ait reklamlardan etkileniyor.

Alkollü içecekleri tüketmeyenlerin oranı yüzde 84.9. Türkiye genelinde alkollü içecek tüketiminin kadınlarda, 19-30 yaş grubunda ortalama 4.79 mililitre, 31-50 yaş grubunda ise 1.5 mililitre olduğu belirlendi. Kadınlarda alkollü içecek tüketimi oldukça düşük. Erkeklerde ise alkollü içecek tüketimi en yüksek 31-50 yaş grubunda (39.62 mililitre) olduğu, 51-64 yaş grubunda ortalama 35.37 mililitre, 19-30 yaş grubunda ise ortalama 25.35 mililitre alkollü içecek tüketildiği saptandı. Kırsal kesimde alkollü içecek tüketiminin kente göre daha yüksek olduğu görüldü.

Vatandaşların yüzde 11.9’u haftada 1-2 kez, yüzde 9.2’si 15 günde bir, yüzde 7.2’si ayda bir kez hazır çorba tüketiyor. Pide, lahmacun, pizzayı haftada 1-2 kez ve 15 günde bir tüketenlerin oranı kentte, kırdan, erkeklerde kadınlardan daha yüksek. Kentte yaşayanların yüzde 9.1’i, kırda yaşayanların ise yüzde 6.2’si haftada 1-2 kez cips tüketiyor.

Toplam 2928 erkek ve 4668 kadında kalça çevresi ölçümü yapıldı. Kadınlarda eğitim düzeyi arttıkça kalça çevresi ortalama değerleri azalıyor. Okuryazar olmayanlarda 110.4 cm olan ortalama kalça çevresi, lise ve üzeri eğitim düzeyindeki kadınlarda 101.9 cm’ye düşüyor. Erkeklerde ise eğitim düzeyi ile kalça çevresi ortalamasında belirgin bir farklılık yok.

