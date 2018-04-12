Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de 15 binden fazla HIV taşıyıcısı var

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in HIV taşıyanlardaki artış ve AIDS vakaları hakkındaki soru önergesine yanıt verdi. Demircan, Türkiye'de 15 bin 54 kişinin HIV taşıyıcısı olduğunu, 1590 AIDS vakasının bulunduğunu açıkladı.

Gürer, HIV taşıyanlardaki artış ve AIDS vakalarını Sağlık Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi’nin verilerine göre 15-19 yaş aralığında HIV enfeksiyonunun artış gösterdiğini belirten Gürer, 2011'de 15-19 yaş diliminde sekiz olan HIV'li sayısının 2016'da 49’a; 2011'de 20-24 yaş diliminde 62 olan HIV'li sayısının 2016'da 276’ya çıkmasının dikkat çektiğini söyledi.

"Rakamlar sadece saptanabilen rakamlar''

Gürer, bu rakamların sadece saptananlar için geçerli olduğunu belirterek, bu konuda inceleme, araştırma, eğitime ve önleme çalışması yapılıp yapılmadığını sordu.

"1590 AIDS vakası var"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da ilk kez 1980'li yıllarda tanımlanan HIV enfeksiyonunun o yıllardan bu yana tüm dünyada din, dil, ırk, cins, ülke ayırımı yapmadan yayılmaya devam ettiğini belirterek, “Ülkemizde 1985 yılından 1 Aralık 2017 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirilen 15 bin 54 HIV ve bin 590 AİDS vakası mevcuttur” dedi.

Vaka sayılarındaki artışa vurgu yapan Sağlık Bakanı Demircan, “Ülkemiz HIV/AIDS vakalarına yönelik uluslararası değerlendirmelerde düşük prevalanslı ülkeler arasında yer almakta. Ancak toplum profilindeki değişim, ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki ve ekonomideki gelişmeler, göç trafiğinin artması neticesinde Türkiye'nin hedef ülke haline gelmiş olması, nüfus artışı, farkındalığın artması, tam ve tedavi hizmetlerindeki gelişmeler, sağlık kurumlarına erişimin artması nedenleriyle vaka sayısında artış trendi izlenmektedir” diye konuştu.