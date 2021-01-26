Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin aşı tablosunu yayımladı. 1 milyon 303 bini aşkın aşılanan kişilerden 237 bin 609'unun İstanbul'da olduğu açıklandı. Bugünden itibaren Covid-19 aşısı yapılan kişilerin sayısı canlı olarak paylaşılacak.

Türkiye’ye Çin’den getirilen Covid-19 aşısının 14 Ocak’ta tüm Türkiye’de kitlesel olarak uygulanmaya başlamasının ardından 1 milyon 303 binden fazla kişi aşılandı. İlk etapta sağlık çalışanları, ikinci etapta huzurevi ve bakımevlerindeki çalışanlarla birlikte 90 ve 85 yaş üzeri vatandaşlara aşı yapıldı. Son olarak 80 yaş üzeri için aşılamaya geçildi.

Sağlık Bakanlığı, 26 Ocak Salı günü itibarıyla Türkiye’nin aşı tablosunu paylaştı. Paylaşılan tabloda aşı yapılan kişilerin illere göre dağılımları açıklandı. Buna göre en çok aşı yapılan il sayısı 237 bin 609 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 129 bin 708 aşılanan kişi sayısıyla Ankara izledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tüm Türkiye'de aşı programının günlük gelişimini artık canlı olarak izleyebilirsiniz. Program ilerledikçe daha fazla bilgiyi paylaşabileceğiz” açıklamasında bulundu.

Canlı olarak aşılanan kişi sayılarının covid19asi.saglik.gov.tr adresinden paylaşılacağı açıklandı.