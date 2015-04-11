Sağlık Bakanlığı: Türk kahvesi çocuklara zararlı

Sağlık Bakanlığı, Prof. Canan Karatay’ın “Çocuklar Türk kahvesi içsin” önerisini reddederek, "Dünya Sağlık Örgütü, bebeklere, okul öncesi çocuklara uykusuzluk ve baş ağrısına yol açtığı için kafein içeren çay, kahve, kolalı içecekleri önermiyor" dedi.

Bakanlıktan Canan Hoca’ya şekerli yalanlama

Hamilelikte şeker yükleme testi tartışmaları üzerine Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Canan Karatay’ın hamilelikte şeker testinin bilimsel gerçekliği olmadığını açıkladı.



Sağlık Bakanlığı, gebelikte şeker tarama testi ve çocukların kafeinli içecek tüketimine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Bakanlığımız iddiaların tam aksine gebelikte şeker tarama testini özellikle tavsiye etmektedir. Açlık kan örneğinde insülin veya trigliserid bakılarak gebelik diyabetinin teşhis edileceği yönündeki iddia ise bilim adamları tarafından üzerinde uzlaşı sağlanmış bir konu değildir” denildi.

Yapmamak riskli

Açıklamada şunlar kaydedildi,

“Bakanlığımız, hamile takip protokollerinde tüm hamilelere, 24.-28. haftalarda şeker tarama testini önermektedir. Gebelikte normal şartlar altında bir kez uygulanan bu testin anne ve bebeğe herhangi bir zararı söz konusu değildir. Bu tarama testinde glukoz dışında farklı bir şeker kullanılmamaktadır. Gebelik diyabeti erken teşhis edilemezse bebekte iri doğum, doğumsal anomali, gelişme geriliği, plasenta sıvısının aşırı artması, solunum sıkıntısı, doğum travması, erken doğum, sıvı dengesinin bozulması ve bebeğin kaybına kadar birçok ciddi soruna yol açabilmektedir. Annede ise hipoglisemi atakları, aşırı kilo alma ve bir süre sonra kan şekerinde yükselme, düşük, erken doğum, doğum sonrası kanama ve enfeksiyon, bebeğin ani kaybı gibi annenin hayatını da tehlikeye sokan sağlık problemleri gelişebilmektedir. Şeker tarama testinin zararlı olduğuna dair iddianın bilimsel geçerliliği olmayıp Bakanlığımız tam aksine testi özellikle tavsiye etmektedir.”

‘Çocuklara Türk kahvesi zarar’

Çocukların antioksidan olması nedeniyle istedikleri kadar Türk Kahvesi içebilecekleri iddiasının bilimsel dayanağı olmadığına da dikkat çekilen açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü, 0-12 aylık bebeklere ve okul öncesi çocuklara kafein içeren (çay, kahve, kolalı içecekler, enerji içecekleri gibi) içecekler önermemektedir. 4-12 yaş grubu çocuklarda izin verilen kafein miktarı ise 45- 85 mg/gün arasında değişmektedir. Bir fincan Türk kahvesi çocuklara önerilen dozdan fazla kafein içermektedir” denildi. Açıklamada kafeinin çocuklarda uykusuzluk, uykuya dalmada zorluk, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, bozukluğu, mide sorunları, kalp hızında ve kan basıncında artış gibi sorunlara neden olduğu da vurgulandı.